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سقوط إضاءة سقف على رأس سيدة في موقع ترفيهي بجدة

ذووها يطالبون بمحاسبة القائمين على الموقع لاستهتارهم بأرواح الناس

تعرَّضت مواطنة مساء أمس، أثناء وجودها برفقة أبنائها في أحد المواقع الترفيهية الحديثة بطريق المدينة النازل بمحافظة جدة، لإصابة في الرأس من جراء سقوط إنارة سقف بقاعدة حديدية عليها، تصل مساحتها لنحو متر في متر؛ الأمر الذي تسبب في إصابتها، وهلع الموجودين.

وعلى الفور جرى نقل المواطنة بواسطة فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد العام وهي في حالة نزيف حاد، وتم إدخالها الطوارئ، وعُمل لها 15 "غرزة" طبية.

وطالب ذوو المواطنة المصابة بضرورة محاسبة القائمين على الموقع الترفيهي؛ لاستهتارهم بأرواح الناس، وإهمالهم أعمال الأمن والسلامة؛ وهو ما أدى لسقوط الإنارة الحديثة، التي قد تتسبب في إزهاق أرواح الآخرين، خاصة أن الموقع يرتاده الأطفال مع ذويهم.

وأوضح مصدر رسمي بالهلال الأحمر بمحافظة جدة أن فِرق الهلال الأحمر باشرتإصابة سيدة إثر سقوط إنارة سقف عليها. وعلى الفور جرى نقلها لمستشفى الملك الفهد لتلقي العلاج اللازم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقوط إضاءة سقف على رأس سيدة في موقع ترفيهي بجدة
سبق

تعرَّضت مواطنة مساء أمس، أثناء وجودها برفقة أبنائها في أحد المواقع الترفيهية الحديثة بطريق المدينة النازل بمحافظة جدة، لإصابة في الرأس من جراء سقوط إنارة سقف بقاعدة حديدية عليها، تصل مساحتها لنحو متر في متر؛ الأمر الذي تسبب في إصابتها، وهلع الموجودين.

وعلى الفور جرى نقل المواطنة بواسطة فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد العام وهي في حالة نزيف حاد، وتم إدخالها الطوارئ، وعُمل لها 15 "غرزة" طبية.

وطالب ذوو المواطنة المصابة بضرورة محاسبة القائمين على الموقع الترفيهي؛ لاستهتارهم بأرواح الناس، وإهمالهم أعمال الأمن والسلامة؛ وهو ما أدى لسقوط الإنارة الحديثة، التي قد تتسبب في إزهاق أرواح الآخرين، خاصة أن الموقع يرتاده الأطفال مع ذويهم.

وأوضح مصدر رسمي بالهلال الأحمر بمحافظة جدة أن فِرق الهلال الأحمر باشرتإصابة سيدة إثر سقوط إنارة سقف عليها. وعلى الفور جرى نقلها لمستشفى الملك الفهد لتلقي العلاج اللازم.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
11:56 PM

سقوط إضاءة سقف على رأس سيدة في موقع ترفيهي بجدة

ذووها يطالبون بمحاسبة القائمين على الموقع لاستهتارهم بأرواح الناس

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هادي العصيمي - جدة
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تعرَّضت مواطنة مساء أمس، أثناء وجودها برفقة أبنائها في أحد المواقع الترفيهية الحديثة بطريق المدينة النازل بمحافظة جدة، لإصابة في الرأس من جراء سقوط إنارة سقف بقاعدة حديدية عليها، تصل مساحتها لنحو متر في متر؛ الأمر الذي تسبب في إصابتها، وهلع الموجودين.

وعلى الفور جرى نقل المواطنة بواسطة فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد العام وهي في حالة نزيف حاد، وتم إدخالها الطوارئ، وعُمل لها 15 "غرزة" طبية.

وطالب ذوو المواطنة المصابة بضرورة محاسبة القائمين على الموقع الترفيهي؛ لاستهتارهم بأرواح الناس، وإهمالهم أعمال الأمن والسلامة؛ وهو ما أدى لسقوط الإنارة الحديثة، التي قد تتسبب في إزهاق أرواح الآخرين، خاصة أن الموقع يرتاده الأطفال مع ذويهم.

وأوضح مصدر رسمي بالهلال الأحمر بمحافظة جدة أن فِرق الهلال الأحمر باشرتإصابة سيدة إثر سقوط إنارة سقف عليها. وعلى الفور جرى نقلها لمستشفى الملك الفهد لتلقي العلاج اللازم.

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