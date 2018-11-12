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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري الذي وقع في كابول

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يجدد رفض السعودية لهذه الأعمال الجبانة

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الجبانة، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري الذي وقع في كابول
سبق

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الجبانة، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
07:19 PM

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري الذي وقع في كابول

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يجدد رفض السعودية لهذه الأعمال الجبانة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الجبانة، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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