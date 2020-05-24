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"ترامب" يعايد المسلمين: السلام يحقق الطمأنينة والحب يرتقي بالإنسان

قال: نكافح الوباء واعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد؛ رسالة تهنئة إلى المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية معايدة ترامب؛ حيث قال: إن "عيد الفطر معروف بكونه مهرجان الإفطار، وهو يأتي بعد ختام شهر رمضان المبارك، وهو شهر ملؤه الصوم والصلاة والتأمل وغيرها من الشعائر التقليدية".

وأوضح ترامب أنه: "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح وباء فيروس كورونا المستجد؛ كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة".

ووفق "سبوتنك عربي" تابع ترامب قائلًا: "بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة". وأضاف: "الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا".

دونالد ترامب عيد الفطر

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"ترامب" يعايد المسلمين: السلام يحقق الطمأنينة والحب يرتقي بالإنسان
سبق

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد؛ رسالة تهنئة إلى المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية معايدة ترامب؛ حيث قال: إن "عيد الفطر معروف بكونه مهرجان الإفطار، وهو يأتي بعد ختام شهر رمضان المبارك، وهو شهر ملؤه الصوم والصلاة والتأمل وغيرها من الشعائر التقليدية".

وأوضح ترامب أنه: "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح وباء فيروس كورونا المستجد؛ كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة".

ووفق "سبوتنك عربي" تابع ترامب قائلًا: "بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة". وأضاف: "الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا".

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
09:27 AM

"ترامب" يعايد المسلمين: السلام يحقق الطمأنينة والحب يرتقي بالإنسان

قال: نكافح الوباء واعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,852

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد؛ رسالة تهنئة إلى المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية معايدة ترامب؛ حيث قال: إن "عيد الفطر معروف بكونه مهرجان الإفطار، وهو يأتي بعد ختام شهر رمضان المبارك، وهو شهر ملؤه الصوم والصلاة والتأمل وغيرها من الشعائر التقليدية".

وأوضح ترامب أنه: "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح وباء فيروس كورونا المستجد؛ كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة".

ووفق "سبوتنك عربي" تابع ترامب قائلًا: "بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة". وأضاف: "الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا".

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