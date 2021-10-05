"صحي الأقيفة" فى ينبع يحصد شهادة اعتماد "سباهي" للمنشآت الصحية

بعد نجاحه في تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الرعاية الأولية

حصد مركز الرعاية الصحية الأولية بالأقيفة بمحافظة ينبع شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي" بعد نجاحه في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة والالتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات واجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

وقد جاء الاعتماد بعد اجتياز المركز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتميز ودليل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

يشار إلى أن القطاع الصحي بمحافظة ينبع يواصل جهوده لاستمرار العمل في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية؛ مما ينعكس إيجابًا على تحسين الجودة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن الاعتماد سيسهم بشكل فعال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية ويعزز ثقة المرضى في جودة الخدمة المقدمة بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة ورؤية المملكة 2030.



