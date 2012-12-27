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"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل

قالت: يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين اليها بفيروس كورونا

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان اليوم إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى البلاد والخروج منها عبر مختلف المنافذ يوم 29 ديسمبر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية سيبدأ في الساعة الثانية عشرة من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 م.

وأضاف أنه يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا بناء على "فحص البلمرة" ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد باثنتين وسبعين ساعة على الأكثر، كما سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من مطارات السلطنة.

سلطنة عمان فتح جميع منافذها

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سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل
سبق

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان اليوم إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى البلاد والخروج منها عبر مختلف المنافذ يوم 29 ديسمبر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية سيبدأ في الساعة الثانية عشرة من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 م.

وأضاف أنه يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا بناء على "فحص البلمرة" ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد باثنتين وسبعين ساعة على الأكثر، كما سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من مطارات السلطنة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
03:38 PM

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل

قالت: يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين اليها بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان اليوم إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى البلاد والخروج منها عبر مختلف المنافذ يوم 29 ديسمبر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية سيبدأ في الساعة الثانية عشرة من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 م.

وأضاف أنه يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا بناء على "فحص البلمرة" ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد باثنتين وسبعين ساعة على الأكثر، كما سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من مطارات السلطنة.

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