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تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ديسمبر المقبل

"الزكاة والدخل": ستكون بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي

تطبّق الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ بدءًا من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر 2019م، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة؛ حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب؛ سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جِل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وأفادت أن التقارير الصحية بإشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى؛ مؤكدةً أنها ستعرّض المستهلك إلى عدد من الأمراض كالسكري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

وبيّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل خصصت رحلة تعليمية على موقعها الإلكتروني GAZT.GO.SA لتبسيط مفهوم ضريبة السلع الانتقائية، ولتبسيط مفهوم المشروبات المحلاة؛ من خلال رسومات توضيحية، كما تستقبل جميع الاستفسارات حول ضريبة السلع الانتقائية عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي @GAZT_KSA أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

الهيئة العامة للزكاة والدخل الضريبة الانتقائية المشروبات المحلاة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ديسمبر المقبل
سبق

تطبّق الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ بدءًا من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر 2019م، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة؛ حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب؛ سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جِل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وأفادت أن التقارير الصحية بإشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى؛ مؤكدةً أنها ستعرّض المستهلك إلى عدد من الأمراض كالسكري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

وبيّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل خصصت رحلة تعليمية على موقعها الإلكتروني GAZT.GO.SA لتبسيط مفهوم ضريبة السلع الانتقائية، ولتبسيط مفهوم المشروبات المحلاة؛ من خلال رسومات توضيحية، كما تستقبل جميع الاستفسارات حول ضريبة السلع الانتقائية عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي @GAZT_KSA أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
12:00 PM

تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ديسمبر المقبل

"الزكاة والدخل": ستكون بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تطبّق الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ بدءًا من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر 2019م، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة؛ حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب؛ سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جِل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وأفادت أن التقارير الصحية بإشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى؛ مؤكدةً أنها ستعرّض المستهلك إلى عدد من الأمراض كالسكري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

وبيّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل خصصت رحلة تعليمية على موقعها الإلكتروني GAZT.GO.SA لتبسيط مفهوم ضريبة السلع الانتقائية، ولتبسيط مفهوم المشروبات المحلاة؛ من خلال رسومات توضيحية، كما تستقبل جميع الاستفسارات حول ضريبة السلع الانتقائية عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي @GAZT_KSA أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

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