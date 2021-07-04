النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

بريطانيا سترفع قيود الكمامة والتباعد الاجتماعي في 19 يوليو

يصبح ارتداؤها اختياريًّا في جميع الأماكن وتنتهي قيود ترك متر

أشارت تقارير إعلامية إلى أنه سوف يتم رفع قيود ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي الإلزامية المرتبطة بوباء كورونا في بريطانيا، في إطار انفراجة "يوم الحرية" في 19 يوليو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أن من المفهوم أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يستعد لإطلاع الأمة هذا الأسبوع على خططه لتخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا في إنجلترا؛ حيث أشارت العديد من الصحف إلى أنه يعتقد أن مجموعة من التدابير المحلية يمكن أن تنتهي في "موعد النهاية".

ووفقًا لصحيفة "صنداي تايمز"، سوف يصبح ارتداء الكمامة اختياريًّا في جميع الأماكن، وتنتهي قيود ترك متر على الأقل بين كل شخصين في أماكن الضيافة.

وقالت الصحيفة إنه سوف يتم السماح بتنظيم فعاليات جماهيرية، بما في ذلك المهرجانات، بموجب مقترحات المرحلة النهائية من خريطة الطريق الخاصة بالخروج من الإغلاق.

وذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس"، أن الحكومة البريطانية تتوقع أيضًا تلقي نتائج مراجعات فريق العمل بشأن استخدام ما يسمى بجوازات سفر اللقاح ومستقبل التباعد الاجتماعي التي سوف يتم تقديمها هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي كرر فيه وزير الصحة ساجد جاويد، الذي حل مكان مات هانكوك بعد استقالته الأسبوع الماضي، تأكيده أن البلاد سوف تحتاج إلى إيجاد طرق للتعايش مع الفيروس؛ نظرًا لأنه لا يمكن "القضاء عليه".

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا سترفع قيود الكمامة والتباعد الاجتماعي في 19 يوليو
سبق

أشارت تقارير إعلامية إلى أنه سوف يتم رفع قيود ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي الإلزامية المرتبطة بوباء كورونا في بريطانيا، في إطار انفراجة "يوم الحرية" في 19 يوليو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أن من المفهوم أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يستعد لإطلاع الأمة هذا الأسبوع على خططه لتخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا في إنجلترا؛ حيث أشارت العديد من الصحف إلى أنه يعتقد أن مجموعة من التدابير المحلية يمكن أن تنتهي في "موعد النهاية".

ووفقًا لصحيفة "صنداي تايمز"، سوف يصبح ارتداء الكمامة اختياريًّا في جميع الأماكن، وتنتهي قيود ترك متر على الأقل بين كل شخصين في أماكن الضيافة.

وقالت الصحيفة إنه سوف يتم السماح بتنظيم فعاليات جماهيرية، بما في ذلك المهرجانات، بموجب مقترحات المرحلة النهائية من خريطة الطريق الخاصة بالخروج من الإغلاق.

وذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس"، أن الحكومة البريطانية تتوقع أيضًا تلقي نتائج مراجعات فريق العمل بشأن استخدام ما يسمى بجوازات سفر اللقاح ومستقبل التباعد الاجتماعي التي سوف يتم تقديمها هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي كرر فيه وزير الصحة ساجد جاويد، الذي حل مكان مات هانكوك بعد استقالته الأسبوع الماضي، تأكيده أن البلاد سوف تحتاج إلى إيجاد طرق للتعايش مع الفيروس؛ نظرًا لأنه لا يمكن "القضاء عليه".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
02:01 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
08:46 AM

بريطانيا سترفع قيود الكمامة والتباعد الاجتماعي في 19 يوليو

يصبح ارتداؤها اختياريًّا في جميع الأماكن وتنتهي قيود ترك متر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,335

أشارت تقارير إعلامية إلى أنه سوف يتم رفع قيود ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي الإلزامية المرتبطة بوباء كورونا في بريطانيا، في إطار انفراجة "يوم الحرية" في 19 يوليو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أن من المفهوم أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يستعد لإطلاع الأمة هذا الأسبوع على خططه لتخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا في إنجلترا؛ حيث أشارت العديد من الصحف إلى أنه يعتقد أن مجموعة من التدابير المحلية يمكن أن تنتهي في "موعد النهاية".

ووفقًا لصحيفة "صنداي تايمز"، سوف يصبح ارتداء الكمامة اختياريًّا في جميع الأماكن، وتنتهي قيود ترك متر على الأقل بين كل شخصين في أماكن الضيافة.

وقالت الصحيفة إنه سوف يتم السماح بتنظيم فعاليات جماهيرية، بما في ذلك المهرجانات، بموجب مقترحات المرحلة النهائية من خريطة الطريق الخاصة بالخروج من الإغلاق.

وذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس"، أن الحكومة البريطانية تتوقع أيضًا تلقي نتائج مراجعات فريق العمل بشأن استخدام ما يسمى بجوازات سفر اللقاح ومستقبل التباعد الاجتماعي التي سوف يتم تقديمها هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي كرر فيه وزير الصحة ساجد جاويد، الذي حل مكان مات هانكوك بعد استقالته الأسبوع الماضي، تأكيده أن البلاد سوف تحتاج إلى إيجاد طرق للتعايش مع الفيروس؛ نظرًا لأنه لا يمكن "القضاء عليه".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة