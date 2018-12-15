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الملك وولي العهد يهنئان "سانا مارين" بانتخابها رئيسة لوزراء فنلندا

خادم الحرمين أعرب لها عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة سانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا .


وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيدة سانا مارين، معربًا عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق .

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان سانا مارين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك وولي العهد يهنئان "سانا مارين" بانتخابها رئيسة لوزراء فنلندا
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة سانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا .


وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيدة سانا مارين، معربًا عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق .

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
02:54 PM

الملك وولي العهد يهنئان "سانا مارين" بانتخابها رئيسة لوزراء فنلندا

خادم الحرمين أعرب لها عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة سانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا .


وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيدة سانا مارين، معربًا عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق .

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