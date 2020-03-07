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الكويت ترصد 3 إصابات جديدة بكورونا.. قادمين من إيران والعدد يقفز لـ61

وزارة الصحة: حالة واحدة تماثلت للشفاء وجميع المصابين بحالة صحية جيدة

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 61، بعد تسجيل إصابة ثلاث حالات جديدة، حسبما أعلنت السلطات الكويتية، السبت.

وأظهر بيان لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.

وجاء في البيان أن حالة واحدة تماثلت للشفاء. وأشارت الوزارة إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة، عدا حالتين في العناية المركزية، لا تزال إحداهما حرجة.

وأوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفق "سكاي نيوز": أغلقت الكويت أيضًا ميناء الدوحة، الذي تستخدمه بشكل رئيس الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.

والخميس الماضي، قالت حكومة الكويت إنها أوقفت قرارًا يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قالت، الأسبوع الماضي: إن المسافرين الذين لن يقدموا تلك الشهادات لن يُسمح لهم بدخول الكويت.

فيروس كورونا الجديد الكويت

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الكويت ترصد 3 إصابات جديدة بكورونا.. قادمين من إيران والعدد يقفز لـ61
سبق

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 61، بعد تسجيل إصابة ثلاث حالات جديدة، حسبما أعلنت السلطات الكويتية، السبت.

وأظهر بيان لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.

وجاء في البيان أن حالة واحدة تماثلت للشفاء. وأشارت الوزارة إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة، عدا حالتين في العناية المركزية، لا تزال إحداهما حرجة.

وأوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفق "سكاي نيوز": أغلقت الكويت أيضًا ميناء الدوحة، الذي تستخدمه بشكل رئيس الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.

والخميس الماضي، قالت حكومة الكويت إنها أوقفت قرارًا يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قالت، الأسبوع الماضي: إن المسافرين الذين لن يقدموا تلك الشهادات لن يُسمح لهم بدخول الكويت.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
01:07 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:50 PM

الكويت ترصد 3 إصابات جديدة بكورونا.. قادمين من إيران والعدد يقفز لـ61

وزارة الصحة: حالة واحدة تماثلت للشفاء وجميع المصابين بحالة صحية جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 61، بعد تسجيل إصابة ثلاث حالات جديدة، حسبما أعلنت السلطات الكويتية، السبت.

وأظهر بيان لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.

وجاء في البيان أن حالة واحدة تماثلت للشفاء. وأشارت الوزارة إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة، عدا حالتين في العناية المركزية، لا تزال إحداهما حرجة.

وأوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفق "سكاي نيوز": أغلقت الكويت أيضًا ميناء الدوحة، الذي تستخدمه بشكل رئيس الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.

والخميس الماضي، قالت حكومة الكويت إنها أوقفت قرارًا يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قالت، الأسبوع الماضي: إن المسافرين الذين لن يقدموا تلك الشهادات لن يُسمح لهم بدخول الكويت.

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