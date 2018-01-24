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إخلاء مجازر المعيصم.. ترقب وانتظار.. وأمين مكة: خلال المدة المتفقة

جاء القرار بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المشهد الحضري للمنطقة

يترقب أهالي مخططات الشرائع والخضراء انقضاء المدة المتبقية على إخلاء مجازر الأغنام بالمعيصم والتي لم يتبق منها سوء أقل من عشرة أيّام حسب توجيه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، والذي أشار بنقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية، إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني، الواقع جنوب مكة المكرمة، على امتداد طريق مكة – الليث خلال شهرين، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدسة.

وبدورة أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص لـ"سبق" أن الإخلاء سيكون خلال المدة المتفق عليها، وهي شهرين، وذلك خلال اللقاء الذي حضره أثناء تدشين المبنى الجديد لمكتبة الحرمين الشريفين .

"سبق" تجولت اليوم في حراج الأغنام بالخضراء والذي لم يشهد اأي حراكًا أو إخلاء للمواقع رغم أن المدة المتبقية أقل من عشرة أيّام ولا يزال يشهد حركة بيع اعتيادية .

وقال عدد من العمالة المتواجدة في الموقع إنه تم تبليغهم مسبقًا عن إخلاء الموقع أثناء صدور القرار، إلا أنه تتداول إشاعات أن هناك تمديدًا قد يصل إلى شهرين أو ثلاثة .

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص تفقد قبل عدة ايّام مسلخ (الكعكية) واطلع على جاهزية المسلخ وسير العمل وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه للاشتراطات الصحية، وشاهد صالات الذبح والآلية المتبعة في تشغيل المسلخ الآلي، واطلع على المرافق وحظائر المواشي وسوق الأعلاف والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ووجه الأمين بضرورة الإسراع بنقل جميع حظائر المواشي إلى الموقع الجديد الكائن بطريق مكة - الليث إنفاذاً للتوجيهات السابقة بضرورة نقل جميع حظائر المواشي خارج النطاق العمراني.

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إخلاء مجازر المعيصم.. ترقب وانتظار.. وأمين مكة: خلال المدة المتفقة
سبق

يترقب أهالي مخططات الشرائع والخضراء انقضاء المدة المتبقية على إخلاء مجازر الأغنام بالمعيصم والتي لم يتبق منها سوء أقل من عشرة أيّام حسب توجيه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، والذي أشار بنقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية، إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني، الواقع جنوب مكة المكرمة، على امتداد طريق مكة – الليث خلال شهرين، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدسة.

وبدورة أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص لـ"سبق" أن الإخلاء سيكون خلال المدة المتفق عليها، وهي شهرين، وذلك خلال اللقاء الذي حضره أثناء تدشين المبنى الجديد لمكتبة الحرمين الشريفين .

"سبق" تجولت اليوم في حراج الأغنام بالخضراء والذي لم يشهد اأي حراكًا أو إخلاء للمواقع رغم أن المدة المتبقية أقل من عشرة أيّام ولا يزال يشهد حركة بيع اعتيادية .

وقال عدد من العمالة المتواجدة في الموقع إنه تم تبليغهم مسبقًا عن إخلاء الموقع أثناء صدور القرار، إلا أنه تتداول إشاعات أن هناك تمديدًا قد يصل إلى شهرين أو ثلاثة .

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص تفقد قبل عدة ايّام مسلخ (الكعكية) واطلع على جاهزية المسلخ وسير العمل وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه للاشتراطات الصحية، وشاهد صالات الذبح والآلية المتبعة في تشغيل المسلخ الآلي، واطلع على المرافق وحظائر المواشي وسوق الأعلاف والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ووجه الأمين بضرورة الإسراع بنقل جميع حظائر المواشي إلى الموقع الجديد الكائن بطريق مكة - الليث إنفاذاً للتوجيهات السابقة بضرورة نقل جميع حظائر المواشي خارج النطاق العمراني.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
02:48 PM

إخلاء مجازر المعيصم.. ترقب وانتظار.. وأمين مكة: خلال المدة المتفقة

جاء القرار بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المشهد الحضري للمنطقة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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يترقب أهالي مخططات الشرائع والخضراء انقضاء المدة المتبقية على إخلاء مجازر الأغنام بالمعيصم والتي لم يتبق منها سوء أقل من عشرة أيّام حسب توجيه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، والذي أشار بنقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية، إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني، الواقع جنوب مكة المكرمة، على امتداد طريق مكة – الليث خلال شهرين، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدسة.

وبدورة أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص لـ"سبق" أن الإخلاء سيكون خلال المدة المتفق عليها، وهي شهرين، وذلك خلال اللقاء الذي حضره أثناء تدشين المبنى الجديد لمكتبة الحرمين الشريفين .

"سبق" تجولت اليوم في حراج الأغنام بالخضراء والذي لم يشهد اأي حراكًا أو إخلاء للمواقع رغم أن المدة المتبقية أقل من عشرة أيّام ولا يزال يشهد حركة بيع اعتيادية .

وقال عدد من العمالة المتواجدة في الموقع إنه تم تبليغهم مسبقًا عن إخلاء الموقع أثناء صدور القرار، إلا أنه تتداول إشاعات أن هناك تمديدًا قد يصل إلى شهرين أو ثلاثة .

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص تفقد قبل عدة ايّام مسلخ (الكعكية) واطلع على جاهزية المسلخ وسير العمل وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه للاشتراطات الصحية، وشاهد صالات الذبح والآلية المتبعة في تشغيل المسلخ الآلي، واطلع على المرافق وحظائر المواشي وسوق الأعلاف والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ووجه الأمين بضرورة الإسراع بنقل جميع حظائر المواشي إلى الموقع الجديد الكائن بطريق مكة - الليث إنفاذاً للتوجيهات السابقة بضرورة نقل جميع حظائر المواشي خارج النطاق العمراني.

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