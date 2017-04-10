النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

المدينة المنورة .. في مقدمة مناطق السعودية في عدد الإصابات بكورونا

اليوم 78 حالة وبالأمس 89 ..  ليصل اجمالي الإصابات 498

لازالت المدينة المنورة في مقدمة مناطق السعودية في عدد الإصابات ، حيث خطفت المركز الثاني في عدد الإصابات لإحصائية اليومية بعد مكة المكرمة ، حيث سجلت يوم امس 89 حالة بالمركز الاول وتتراجع هذا اليوم وتسجل 78 حالة ، ليصل اجمالي حالات الإصابة 498 حالة.
كما سجلت محافظة ينبع 9 حالات إصابة لتكون الاولي بين محافظات المدينة المنورة ، وتاتي محافظة الحناكية في المركز الثاني حالتي إصابة ، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة يوم امس.

ووفقاً لوزارة الصحة أن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 510 حالة منها 480 حالة نشطة ، كما ان الحالات الأخرى منها 16 حالة وفاة وأربع حالات شفاء ، ولم تسجل خلال الإحصائية اي حالة وفاة او إصابة.

يذكر أن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد صرح قبل قليل ، بأنه انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية، فقد تقرر ما يلي:
أولًا: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الجمعة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 أبريل 2020م وحتى اشعار آخر.

فيروس كورونا الجديد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة .. في مقدمة مناطق السعودية في عدد الإصابات بكورونا
سبق

لازالت المدينة المنورة في مقدمة مناطق السعودية في عدد الإصابات ، حيث خطفت المركز الثاني في عدد الإصابات لإحصائية اليومية بعد مكة المكرمة ، حيث سجلت يوم امس 89 حالة بالمركز الاول وتتراجع هذا اليوم وتسجل 78 حالة ، ليصل اجمالي حالات الإصابة 498 حالة.
كما سجلت محافظة ينبع 9 حالات إصابة لتكون الاولي بين محافظات المدينة المنورة ، وتاتي محافظة الحناكية في المركز الثاني حالتي إصابة ، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة يوم امس.

ووفقاً لوزارة الصحة أن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 510 حالة منها 480 حالة نشطة ، كما ان الحالات الأخرى منها 16 حالة وفاة وأربع حالات شفاء ، ولم تسجل خلال الإحصائية اي حالة وفاة او إصابة.

يذكر أن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد صرح قبل قليل ، بأنه انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية، فقد تقرر ما يلي:
أولًا: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الجمعة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 أبريل 2020م وحتى اشعار آخر.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
05:05 PM
اخر تعديل
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:18 PM

المدينة المنورة .. في مقدمة مناطق السعودية في عدد الإصابات بكورونا

اليوم 78 حالة وبالأمس 89 ..  ليصل اجمالي الإصابات 498

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
7
11,101

لازالت المدينة المنورة في مقدمة مناطق السعودية في عدد الإصابات ، حيث خطفت المركز الثاني في عدد الإصابات لإحصائية اليومية بعد مكة المكرمة ، حيث سجلت يوم امس 89 حالة بالمركز الاول وتتراجع هذا اليوم وتسجل 78 حالة ، ليصل اجمالي حالات الإصابة 498 حالة.
كما سجلت محافظة ينبع 9 حالات إصابة لتكون الاولي بين محافظات المدينة المنورة ، وتاتي محافظة الحناكية في المركز الثاني حالتي إصابة ، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة يوم امس.

ووفقاً لوزارة الصحة أن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 510 حالة منها 480 حالة نشطة ، كما ان الحالات الأخرى منها 16 حالة وفاة وأربع حالات شفاء ، ولم تسجل خلال الإحصائية اي حالة وفاة او إصابة.

يذكر أن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد صرح قبل قليل ، بأنه انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية، فقد تقرر ما يلي:
أولًا: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الجمعة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 أبريل 2020م وحتى اشعار آخر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,054
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,215
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,842
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,114

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة