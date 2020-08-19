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فرص الهطولات في خارطة "المسند": هذه توقعاتي

تقرير الأرصاد كشف عن المواقع الموعودة بالأمطار

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ هطولات مطرية وسحبًا فوق المرتفعات اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الأربعاء متوقع أن تتشكل السحب فوق مرتفعات السروات في منطقتي #عسير #جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان) تشمل الأجزاء الساحلية.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرص الهطولات في خارطة "المسند": هذه توقعاتي
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ هطولات مطرية وسحبًا فوق المرتفعات اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الأربعاء متوقع أن تتشكل السحب فوق مرتفعات السروات في منطقتي #عسير #جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان) تشمل الأجزاء الساحلية.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
10:26 AM

فرص الهطولات في خارطة "المسند": هذه توقعاتي

تقرير الأرصاد كشف عن المواقع الموعودة بالأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ هطولات مطرية وسحبًا فوق المرتفعات اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الأربعاء متوقع أن تتشكل السحب فوق مرتفعات السروات في منطقتي #عسير #جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان) تشمل الأجزاء الساحلية.

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