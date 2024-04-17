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"هلال الباحة" يعلن جاهزية 15 مركزاً إسعافياً لتقديم الخدمات الطبية ميدانياً

"الزهراني" تجاوزت البلاغات الواردة 2800 بلاغ إسعافي منذ بدء منع التجول

‏يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، الخدمات الطبية الإسعافية ميدانياً، بجاهزية 15 مركزاً إسعافياً في جميع محافظات ومدينة الباحة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن عدد الفرق الإسعافية العاملة قرابة 20 فرقة وتزيد أعداد الفرق بأوقات حظر التجوال، حيث تتلقى غرفة العمليات البلاغات الإسعافية الطارئة عن طريق رقم الطوارئ الموحد 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يمكن تحميله على الأجهزة الذكية ويعمل ‏على عدة لغات.

وبيّن "الزهراني" أن عدد المكالمات الواردة منذ بداية منع التجول بلغ أكثر من 10000 مكالمة، بينما تجاوز عدد البلاغات الواردة ما يقارب الـ2800 بلاغ إسعافي.

‏‎وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمات الإسعافية من خلال الفرق الإسعافية الميدانية كما يتواجد قيادات الشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية ميدانياً وبغرفة العمليات لمتابعة العمل اليومي في المنطقة لضمان تقديم أفضل الخدمات مع استمرارية الدعم من الأقسام المساندة إدارة المستودعات والتموين الطبي لتجهيز جميع المراكز وسيارات الإسعاف بالمستلزمات الطبية وقسم النقل لصيانة السيارات وجاهزيتها كما يتم الدعم من كافة الأقسام بالفرع لرفع الجاهزية والمساندة المستمرة من فرق الدعم وفرق التطوع.

‏‎وضمن الخطة المفعلة لإدارة الشؤون الإسعافية يتم تعقيم المراكز الإسعافية وسيارات الإسعاف بشكل مستمر وكذلك المباني للفرع وغرفة العمليات والمراكز الإسعافية بالمنطقة وتعقيم سيارات الإسعاف والتي تحظى بالتعقيم بعد نقل كل حالة إسعافية‏ اشتباه وضمان جاهزيتها لأي استخدام آخر، وكذلك تعقيمها وقائياً، كما يتم بشكل مستمر متابعة الخطط التشغيلية للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية المراكز الإسعافية والفرق الميدانية.

ولفت "الزهراني" إلى أن طلب التصاريح للحالات غير الطارئة تكون من تطبيق أسعفني.

فيروس كورونا الجديد منع التجول الهلال الأحمر الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"هلال الباحة" يعلن جاهزية 15 مركزاً إسعافياً لتقديم الخدمات الطبية ميدانياً
سبق

‏يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، الخدمات الطبية الإسعافية ميدانياً، بجاهزية 15 مركزاً إسعافياً في جميع محافظات ومدينة الباحة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن عدد الفرق الإسعافية العاملة قرابة 20 فرقة وتزيد أعداد الفرق بأوقات حظر التجوال، حيث تتلقى غرفة العمليات البلاغات الإسعافية الطارئة عن طريق رقم الطوارئ الموحد 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يمكن تحميله على الأجهزة الذكية ويعمل ‏على عدة لغات.

وبيّن "الزهراني" أن عدد المكالمات الواردة منذ بداية منع التجول بلغ أكثر من 10000 مكالمة، بينما تجاوز عدد البلاغات الواردة ما يقارب الـ2800 بلاغ إسعافي.

‏‎وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمات الإسعافية من خلال الفرق الإسعافية الميدانية كما يتواجد قيادات الشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية ميدانياً وبغرفة العمليات لمتابعة العمل اليومي في المنطقة لضمان تقديم أفضل الخدمات مع استمرارية الدعم من الأقسام المساندة إدارة المستودعات والتموين الطبي لتجهيز جميع المراكز وسيارات الإسعاف بالمستلزمات الطبية وقسم النقل لصيانة السيارات وجاهزيتها كما يتم الدعم من كافة الأقسام بالفرع لرفع الجاهزية والمساندة المستمرة من فرق الدعم وفرق التطوع.

‏‎وضمن الخطة المفعلة لإدارة الشؤون الإسعافية يتم تعقيم المراكز الإسعافية وسيارات الإسعاف بشكل مستمر وكذلك المباني للفرع وغرفة العمليات والمراكز الإسعافية بالمنطقة وتعقيم سيارات الإسعاف والتي تحظى بالتعقيم بعد نقل كل حالة إسعافية‏ اشتباه وضمان جاهزيتها لأي استخدام آخر، وكذلك تعقيمها وقائياً، كما يتم بشكل مستمر متابعة الخطط التشغيلية للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية المراكز الإسعافية والفرق الميدانية.

ولفت "الزهراني" إلى أن طلب التصاريح للحالات غير الطارئة تكون من تطبيق أسعفني.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
10:22 PM

"هلال الباحة" يعلن جاهزية 15 مركزاً إسعافياً لتقديم الخدمات الطبية ميدانياً

"الزهراني" تجاوزت البلاغات الواردة 2800 بلاغ إسعافي منذ بدء منع التجول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، الخدمات الطبية الإسعافية ميدانياً، بجاهزية 15 مركزاً إسعافياً في جميع محافظات ومدينة الباحة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن عدد الفرق الإسعافية العاملة قرابة 20 فرقة وتزيد أعداد الفرق بأوقات حظر التجوال، حيث تتلقى غرفة العمليات البلاغات الإسعافية الطارئة عن طريق رقم الطوارئ الموحد 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يمكن تحميله على الأجهزة الذكية ويعمل ‏على عدة لغات.

وبيّن "الزهراني" أن عدد المكالمات الواردة منذ بداية منع التجول بلغ أكثر من 10000 مكالمة، بينما تجاوز عدد البلاغات الواردة ما يقارب الـ2800 بلاغ إسعافي.

‏‎وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمات الإسعافية من خلال الفرق الإسعافية الميدانية كما يتواجد قيادات الشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية ميدانياً وبغرفة العمليات لمتابعة العمل اليومي في المنطقة لضمان تقديم أفضل الخدمات مع استمرارية الدعم من الأقسام المساندة إدارة المستودعات والتموين الطبي لتجهيز جميع المراكز وسيارات الإسعاف بالمستلزمات الطبية وقسم النقل لصيانة السيارات وجاهزيتها كما يتم الدعم من كافة الأقسام بالفرع لرفع الجاهزية والمساندة المستمرة من فرق الدعم وفرق التطوع.

‏‎وضمن الخطة المفعلة لإدارة الشؤون الإسعافية يتم تعقيم المراكز الإسعافية وسيارات الإسعاف بشكل مستمر وكذلك المباني للفرع وغرفة العمليات والمراكز الإسعافية بالمنطقة وتعقيم سيارات الإسعاف والتي تحظى بالتعقيم بعد نقل كل حالة إسعافية‏ اشتباه وضمان جاهزيتها لأي استخدام آخر، وكذلك تعقيمها وقائياً، كما يتم بشكل مستمر متابعة الخطط التشغيلية للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية المراكز الإسعافية والفرق الميدانية.

ولفت "الزهراني" إلى أن طلب التصاريح للحالات غير الطارئة تكون من تطبيق أسعفني.

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