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اليوم.. بدء التسجيل في بطولة المملكة الافتراضية للتايكوندو

لضمان محافظة اللاعبين على تدريباتهم خلال "الحجر المنزلي"

يبدأ، اليوم السبت، التسجيل في بطولة المملكة الافتراضية الأولى للتايكوندو في فئة "البومسي" للذكور، وذلك حتى التاسع من شهر رمضان المبارك.

وفتح الاتحاد المجال للجميع من محبي اللعبة بالمملكة للتسجيل، حيث أتيحت المشاركة للسعوديين والمقيمين؛ بهدف تحفيزهم على مواصلة تدريباتهم اليومية من خلال منازلهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري: هذه البطولة ستقام بطريقة أداء العرض في المنزل، وإرسالها للجنة المنظمة التي ستقوم بدورها بتقييم المشاركين ورصد نتائجهم عن بعد.

وأضاف: نهدف لضمان محافظة اللاعبين على تدريباتهم خلال فترة الحجر المنزلي.

تايكوندو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اليوم.. بدء التسجيل في بطولة المملكة الافتراضية للتايكوندو
سبق

يبدأ، اليوم السبت، التسجيل في بطولة المملكة الافتراضية الأولى للتايكوندو في فئة "البومسي" للذكور، وذلك حتى التاسع من شهر رمضان المبارك.

وفتح الاتحاد المجال للجميع من محبي اللعبة بالمملكة للتسجيل، حيث أتيحت المشاركة للسعوديين والمقيمين؛ بهدف تحفيزهم على مواصلة تدريباتهم اليومية من خلال منازلهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري: هذه البطولة ستقام بطريقة أداء العرض في المنزل، وإرسالها للجنة المنظمة التي ستقوم بدورها بتقييم المشاركين ورصد نتائجهم عن بعد.

وأضاف: نهدف لضمان محافظة اللاعبين على تدريباتهم خلال فترة الحجر المنزلي.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:37 PM

اليوم.. بدء التسجيل في بطولة المملكة الافتراضية للتايكوندو

لضمان محافظة اللاعبين على تدريباتهم خلال "الحجر المنزلي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدأ، اليوم السبت، التسجيل في بطولة المملكة الافتراضية الأولى للتايكوندو في فئة "البومسي" للذكور، وذلك حتى التاسع من شهر رمضان المبارك.

وفتح الاتحاد المجال للجميع من محبي اللعبة بالمملكة للتسجيل، حيث أتيحت المشاركة للسعوديين والمقيمين؛ بهدف تحفيزهم على مواصلة تدريباتهم اليومية من خلال منازلهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري: هذه البطولة ستقام بطريقة أداء العرض في المنزل، وإرسالها للجنة المنظمة التي ستقوم بدورها بتقييم المشاركين ورصد نتائجهم عن بعد.

وأضاف: نهدف لضمان محافظة اللاعبين على تدريباتهم خلال فترة الحجر المنزلي.

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