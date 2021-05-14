النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

علماء يكتشفون في المحيط "بلوتونيوم" وحديدًا لا يتكون في الأرض

رأوا أنها نتيجة مواد متطايرة لاندماج النجوم

توصل باحثون إلى أن سيلًا من مواد متطايرة من انفجارات السوبرنوفا أو اندماج النجوم النيوترونية يصل إلى سطح الأرض بشكل دوري.

وذكرت مجلة "Science" أن العلماء عثروا في عينات من قشرة المحيط، على نظائر للبلوتونيوم والحديد لا تتكون في الظروف الأرضية.

ويُعتقد أن نوى العناصر الكيميائية الأثقل وزنًا من الحديد تتشكل في البيئة النجمية نتيجة للعملية النووية المتمثلة في الالتقاط المتسلسل للنيوترونات وإنشاء نوى ثقيلة بشكل متزايد.

ويتكون حوالى نصف النويدات الثقيلة ببطء كمنتج ثانوي للاندماج النجمي المتواصل؛ فيما يلاحظ أن النصف الآخر -لا سيما جميع الأكتينيدات- ينشأ خلال عملية الالتقاط السريع للنيوترونات.

وأعاد العلماء إنتاج عملية الالتقاط السريع للنيوترونات في ظروف معملية؛ لكنهم لم يحددوا كيفية حدوثها في الفضاء.

وتوجد في الوقت الحاضر فرضيتان حول هذه النتيجة تتمثل في ظهورها إما نتيجة انفجارات أنواع معينة من السوبرنوفا أو عند اندماج النجوم النيوترونية.

ويرى مؤلفو الدراسة أن هذا الاكتشاف يوفر فرصة لإلقاء نظرة جديدة على الأصل الفيزيائي الفلكي للعناصر الكيميائية الثقيلة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
علماء يكتشفون في المحيط "بلوتونيوم" وحديدًا لا يتكون في الأرض
سبق

توصل باحثون إلى أن سيلًا من مواد متطايرة من انفجارات السوبرنوفا أو اندماج النجوم النيوترونية يصل إلى سطح الأرض بشكل دوري.

وذكرت مجلة "Science" أن العلماء عثروا في عينات من قشرة المحيط، على نظائر للبلوتونيوم والحديد لا تتكون في الظروف الأرضية.

ويُعتقد أن نوى العناصر الكيميائية الأثقل وزنًا من الحديد تتشكل في البيئة النجمية نتيجة للعملية النووية المتمثلة في الالتقاط المتسلسل للنيوترونات وإنشاء نوى ثقيلة بشكل متزايد.

ويتكون حوالى نصف النويدات الثقيلة ببطء كمنتج ثانوي للاندماج النجمي المتواصل؛ فيما يلاحظ أن النصف الآخر -لا سيما جميع الأكتينيدات- ينشأ خلال عملية الالتقاط السريع للنيوترونات.

وأعاد العلماء إنتاج عملية الالتقاط السريع للنيوترونات في ظروف معملية؛ لكنهم لم يحددوا كيفية حدوثها في الفضاء.

وتوجد في الوقت الحاضر فرضيتان حول هذه النتيجة تتمثل في ظهورها إما نتيجة انفجارات أنواع معينة من السوبرنوفا أو عند اندماج النجوم النيوترونية.

ويرى مؤلفو الدراسة أن هذا الاكتشاف يوفر فرصة لإلقاء نظرة جديدة على الأصل الفيزيائي الفلكي للعناصر الكيميائية الثقيلة.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
01:15 PM

علماء يكتشفون في المحيط "بلوتونيوم" وحديدًا لا يتكون في الأرض

رأوا أنها نتيجة مواد متطايرة لاندماج النجوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,348

توصل باحثون إلى أن سيلًا من مواد متطايرة من انفجارات السوبرنوفا أو اندماج النجوم النيوترونية يصل إلى سطح الأرض بشكل دوري.

وذكرت مجلة "Science" أن العلماء عثروا في عينات من قشرة المحيط، على نظائر للبلوتونيوم والحديد لا تتكون في الظروف الأرضية.

ويُعتقد أن نوى العناصر الكيميائية الأثقل وزنًا من الحديد تتشكل في البيئة النجمية نتيجة للعملية النووية المتمثلة في الالتقاط المتسلسل للنيوترونات وإنشاء نوى ثقيلة بشكل متزايد.

ويتكون حوالى نصف النويدات الثقيلة ببطء كمنتج ثانوي للاندماج النجمي المتواصل؛ فيما يلاحظ أن النصف الآخر -لا سيما جميع الأكتينيدات- ينشأ خلال عملية الالتقاط السريع للنيوترونات.

وأعاد العلماء إنتاج عملية الالتقاط السريع للنيوترونات في ظروف معملية؛ لكنهم لم يحددوا كيفية حدوثها في الفضاء.

وتوجد في الوقت الحاضر فرضيتان حول هذه النتيجة تتمثل في ظهورها إما نتيجة انفجارات أنواع معينة من السوبرنوفا أو عند اندماج النجوم النيوترونية.

ويرى مؤلفو الدراسة أن هذا الاكتشاف يوفر فرصة لإلقاء نظرة جديدة على الأصل الفيزيائي الفلكي للعناصر الكيميائية الثقيلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,791
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,536
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,211
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,050

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة