"الأرصاد": سُحب رعديّة مُمطرة على مكة والباحة وعسير وجازان وغيوم بالرياض والشرقية

رياحٌ مُثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الجوف والشمالية والقصيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية سطحية مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم؛ تمتد إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما يتوقع سُحب رعديّة مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، كما تكون السماء غائمة تتخللها سُحب رعديّة على منطقتَي الرياض والشرقية، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.