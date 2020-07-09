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السودان.. تغيير وزاري يشمل "المالية" و"الخارجية" و"الطاقة"

قبول استقالة 6 وزراء وإعفاء وزير الصحة

قال بيان حكومي يوم الخميس: إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قبل استقالة ستة وزراء بينهم وزراء المالية والخارجية والطاقة في تعديل حكومي.

كما أصدر حمدوك قرارًا بإعفاء وزير الصحة، وكلّف آخرين بتصريف أعمال هذه الوزارات لحين تعيين وزراء جدد.

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السودان.. تغيير وزاري يشمل "المالية" و"الخارجية" و"الطاقة"
سبق

قال بيان حكومي يوم الخميس: إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قبل استقالة ستة وزراء بينهم وزراء المالية والخارجية والطاقة في تعديل حكومي.

كما أصدر حمدوك قرارًا بإعفاء وزير الصحة، وكلّف آخرين بتصريف أعمال هذه الوزارات لحين تعيين وزراء جدد.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
05:45 PM

السودان.. تغيير وزاري يشمل "المالية" و"الخارجية" و"الطاقة"

قبول استقالة 6 وزراء وإعفاء وزير الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال بيان حكومي يوم الخميس: إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قبل استقالة ستة وزراء بينهم وزراء المالية والخارجية والطاقة في تعديل حكومي.

كما أصدر حمدوك قرارًا بإعفاء وزير الصحة، وكلّف آخرين بتصريف أعمال هذه الوزارات لحين تعيين وزراء جدد.

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