وتشمل الحالة، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة)، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-19 جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة. وتشمل الحالة، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة)، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 02:55 PM

"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء "الأرصاد" نبّهت إلى سحب ممطرة ورياح على عدة محافظات





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جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة)، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.