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الأفلاج.. مركز الضبط الأمني يطيح بشاب بحوزته 55 كيلو حشيش

الجهات ذات الاختصاص تسلَّمت المتهم والمخدرات المضبوطة

تمكَّن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط شاب بحوزته 55 كيلو من الحشيش المخدر.

وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة التفتيش" مساء اليوم الاثنين مركبة من نوع هايلوكس، يقودها شاب عشريني، وبعد استيقافها وتفتيشها عُثر بداخلها على نحو 55 كيلو من الحشيش المخدر.

وقد استلمت الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة الشاب وما تم ضبطه بحوزته.

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الأفلاج.. مركز الضبط الأمني يطيح بشاب بحوزته 55 كيلو حشيش
سبق

تمكَّن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط شاب بحوزته 55 كيلو من الحشيش المخدر.

وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة التفتيش" مساء اليوم الاثنين مركبة من نوع هايلوكس، يقودها شاب عشريني، وبعد استيقافها وتفتيشها عُثر بداخلها على نحو 55 كيلو من الحشيش المخدر.

وقد استلمت الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة الشاب وما تم ضبطه بحوزته.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:37 PM

الأفلاج.. مركز الضبط الأمني يطيح بشاب بحوزته 55 كيلو حشيش

الجهات ذات الاختصاص تسلَّمت المتهم والمخدرات المضبوطة

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
3
1,157

تمكَّن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط شاب بحوزته 55 كيلو من الحشيش المخدر.

وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة التفتيش" مساء اليوم الاثنين مركبة من نوع هايلوكس، يقودها شاب عشريني، وبعد استيقافها وتفتيشها عُثر بداخلها على نحو 55 كيلو من الحشيش المخدر.

وقد استلمت الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة الشاب وما تم ضبطه بحوزته.

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200 مليون

26 ديسمبر
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