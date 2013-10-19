من خلال ورشة عمل.. الاتحاد السعودي يستعرض برنامج دعم الفئات السنية

بحضور ممثلي الأندية

أقام الاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل برنامج دعم الفئات السنية، وذلك بمقر الاتحاد في الرياض.

وقدم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، والمدير الفني للاتحاد إيوان لوبيسكو؛ عرضًا شاملًا عن البرنامج الذي تم إقراره لأول مرة بشكل مخصص للفئات السنية، مؤكدين على الدور الكبير الذي تقوم به الأندية تجاه الفئات السنية وضرورة استمراره وتطويره تحقيقًا لاستراتيجية الاتحاد السعودي المتطلعة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تكون الكرة السعودية كمنتخبات وأندية في مصاف الدول عالميًّا.

وحضر الورشة ممثلون عن أندية دوريات الفئات السنية "الفئة الممتازة" البالغ عددهم "25" ناديًا؛ حيث تمثل هذه الورشة المرحلة الأولى من برنامج دعم الفئات السنية للموسم الحالي 2021-2022، وفقًا للمرحلة الأولية لاستراتيجية كرة القدم السعودية، فيما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية للأندية خلال الفترة القادمة.

ويعد تطوير هيكلة الفئات السنية فرصة سانحة للأندية في وضع برنامج للمواهب السعودية الشابة والطموحة من خلال رفع المعايير الفنية وتهيئة البيئة المناسبة للتطوير.

يذكر أن تطوير المواهب يعد أحد مسارات استراتيجية التحول للكرة السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا؛ حيث سيتم العمل على مجموعة من الحلول المستهدفة في مسارات التنمية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، والأندية وغيرها من الجهات في منظومة كرة القدم، وذلك بهدف تهيئة الجيل القادم للكرة السعودية بالشكل الأمثل.