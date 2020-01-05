النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وظائف شاغرة على لائحة "المستخدمين" في تعليم "الدوادمي"

بمسمى سائقين ومستخدمين ومستخدمات وحراس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى سائقين ومستخدمين ومستخدمات وحراس بالإدارة ومكاتب التعليم، والمدارس على لائحة المستخدمين، مرتبة (31)، وبند الأجور فئة (أ).

واشترطت الإدارة في المتقدم: أن يكون سعوديًّا، ومتزوجًا، ويحمل رخصة قيادة لوظائف السائقين، ومكملًا لسن (18) عامًا لوظائف السائقين والمستخدمين والمستخدمات، و(25) عامًا لحراس مدارس البنين، و(35) عامًا، ومتزوجًا لحراس مدارس البنات، ويسكن بمقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك، مع إجادته للقراءة والكتابة، ولا يزيد مؤهله على الثانوية العامة.

كما تضمنت الشروط: أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وألا يكون حاصلًا على راتب تقاعدي أو تأمينات، وسجله خالٍ من السوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حكم عليه بقضية مخلّة بالشرف، وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم الدوادمي، مناور بن عبدالله الروقي، أنه على من يرغب التقدم لهذه الوظائف التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للإدارة خلال الفترة من ١٠-٥-١٤٤١هـ إلى ١٧-٥-١٤٤١هـ.

وظائف إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وظائف شاغرة على لائحة "المستخدمين" في تعليم "الدوادمي"
سبق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى سائقين ومستخدمين ومستخدمات وحراس بالإدارة ومكاتب التعليم، والمدارس على لائحة المستخدمين، مرتبة (31)، وبند الأجور فئة (أ).

واشترطت الإدارة في المتقدم: أن يكون سعوديًّا، ومتزوجًا، ويحمل رخصة قيادة لوظائف السائقين، ومكملًا لسن (18) عامًا لوظائف السائقين والمستخدمين والمستخدمات، و(25) عامًا لحراس مدارس البنين، و(35) عامًا، ومتزوجًا لحراس مدارس البنات، ويسكن بمقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك، مع إجادته للقراءة والكتابة، ولا يزيد مؤهله على الثانوية العامة.

كما تضمنت الشروط: أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وألا يكون حاصلًا على راتب تقاعدي أو تأمينات، وسجله خالٍ من السوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حكم عليه بقضية مخلّة بالشرف، وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم الدوادمي، مناور بن عبدالله الروقي، أنه على من يرغب التقدم لهذه الوظائف التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للإدارة خلال الفترة من ١٠-٥-١٤٤١هـ إلى ١٧-٥-١٤٤١هـ.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
06:33 PM

وظائف شاغرة على لائحة "المستخدمين" في تعليم "الدوادمي"

بمسمى سائقين ومستخدمين ومستخدمات وحراس

A A A
فهد الغبيوي - الدوادمي
0
4,146

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى سائقين ومستخدمين ومستخدمات وحراس بالإدارة ومكاتب التعليم، والمدارس على لائحة المستخدمين، مرتبة (31)، وبند الأجور فئة (أ).

واشترطت الإدارة في المتقدم: أن يكون سعوديًّا، ومتزوجًا، ويحمل رخصة قيادة لوظائف السائقين، ومكملًا لسن (18) عامًا لوظائف السائقين والمستخدمين والمستخدمات، و(25) عامًا لحراس مدارس البنين، و(35) عامًا، ومتزوجًا لحراس مدارس البنات، ويسكن بمقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك، مع إجادته للقراءة والكتابة، ولا يزيد مؤهله على الثانوية العامة.

كما تضمنت الشروط: أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وألا يكون حاصلًا على راتب تقاعدي أو تأمينات، وسجله خالٍ من السوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حكم عليه بقضية مخلّة بالشرف، وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم الدوادمي، مناور بن عبدالله الروقي، أنه على من يرغب التقدم لهذه الوظائف التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للإدارة خلال الفترة من ١٠-٥-١٤٤١هـ إلى ١٧-٥-١٤٤١هـ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,687

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة