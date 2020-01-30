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"شريفة الزهراني" أول امرأة تفوز بعضوية "شرائع مكة"

حصدت 40 صوتاً بعدما خاضت انتخابات مراكز الأحياء

وعدت شريفة الزهراني؛ أول امرأة تفوز بعضوية مركز حي الشرائع بمكة المكرمة، التابع لجمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة،بتقديم وتحقيق مطالب أهالي الحي، على كافة الأصعدة.

وكانت ثلاث سيدات قد فزن في مركزي حي الشرائع والعزيزية، بعضوية مجلس إدارة الحي في دورته الجديدة، في الانتخابات التي تنفذها جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة، وتستمر إلى 6 فبراير القادم.

وقد فازت "الزهراني" بعضوية مركز حي الشرائع بعد أن حصدت 40 صوتاً واحتلت المركز الثاني، فيما حصلت حياة صعيدي على 38صوتاً في مركز حي العزيزية، ونالت ثريا بيلا، 30 صوتاً في مركز العزيزية.

وقالت شريفه الزهراني: عملتُ قائدة لفريق الروائع التطوعي ثم بعد ذلك أسست منتدى حي الشرائع وقدمت خدمات مجتمعية بأحياء مكة عامة وبحي الشرائع خاصة منذ سبع سنوات، تضمنت الخدمات كل مايخص المرأة من إقامة ملتقيات للفتيات واحتفالات للأطفال من كلا الجنسين، وملتقيات خاصة لكبيرات السن، وخدمات أخرى للأرامل والمطلقات.

وأضافت: لا تزال هناك تطلعات لرفع مستوى الخدمة المجتمعية بحي الشرائع وتوفير جميع التسهيلات لسكان الحي، وسأساهم في حل المشكلات التي يواجهها بعض السكان بعد استشارة أصحاب القرار والمجلس الإداري.

وكان عدد المرشحين والمرشحات وصل إلى 332 مرشحًا ومرشحة للتنافس على 132 مقعدًا، في 19 مركزًا للحي وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الكشوفات الرسمية أكثر من 10 آلاف و700 ناخب، وعدد المرشحين من الرجال بلغ 308 مرشحين، وبلغ عدد المرشحات 24 مرشحة، بما يعادل 7% من إجمالي المرشحين.

شريفة الزهراني جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شريفة الزهراني" أول امرأة تفوز بعضوية "شرائع مكة"
سبق

وعدت شريفة الزهراني؛ أول امرأة تفوز بعضوية مركز حي الشرائع بمكة المكرمة، التابع لجمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة،بتقديم وتحقيق مطالب أهالي الحي، على كافة الأصعدة.

وكانت ثلاث سيدات قد فزن في مركزي حي الشرائع والعزيزية، بعضوية مجلس إدارة الحي في دورته الجديدة، في الانتخابات التي تنفذها جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة، وتستمر إلى 6 فبراير القادم.

وقد فازت "الزهراني" بعضوية مركز حي الشرائع بعد أن حصدت 40 صوتاً واحتلت المركز الثاني، فيما حصلت حياة صعيدي على 38صوتاً في مركز حي العزيزية، ونالت ثريا بيلا، 30 صوتاً في مركز العزيزية.

وقالت شريفه الزهراني: عملتُ قائدة لفريق الروائع التطوعي ثم بعد ذلك أسست منتدى حي الشرائع وقدمت خدمات مجتمعية بأحياء مكة عامة وبحي الشرائع خاصة منذ سبع سنوات، تضمنت الخدمات كل مايخص المرأة من إقامة ملتقيات للفتيات واحتفالات للأطفال من كلا الجنسين، وملتقيات خاصة لكبيرات السن، وخدمات أخرى للأرامل والمطلقات.

وأضافت: لا تزال هناك تطلعات لرفع مستوى الخدمة المجتمعية بحي الشرائع وتوفير جميع التسهيلات لسكان الحي، وسأساهم في حل المشكلات التي يواجهها بعض السكان بعد استشارة أصحاب القرار والمجلس الإداري.

وكان عدد المرشحين والمرشحات وصل إلى 332 مرشحًا ومرشحة للتنافس على 132 مقعدًا، في 19 مركزًا للحي وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الكشوفات الرسمية أكثر من 10 آلاف و700 ناخب، وعدد المرشحين من الرجال بلغ 308 مرشحين، وبلغ عدد المرشحات 24 مرشحة، بما يعادل 7% من إجمالي المرشحين.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
04:54 PM

"شريفة الزهراني" أول امرأة تفوز بعضوية "شرائع مكة"

حصدت 40 صوتاً بعدما خاضت انتخابات مراكز الأحياء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,442

وعدت شريفة الزهراني؛ أول امرأة تفوز بعضوية مركز حي الشرائع بمكة المكرمة، التابع لجمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة،بتقديم وتحقيق مطالب أهالي الحي، على كافة الأصعدة.

وكانت ثلاث سيدات قد فزن في مركزي حي الشرائع والعزيزية، بعضوية مجلس إدارة الحي في دورته الجديدة، في الانتخابات التي تنفذها جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة، وتستمر إلى 6 فبراير القادم.

وقد فازت "الزهراني" بعضوية مركز حي الشرائع بعد أن حصدت 40 صوتاً واحتلت المركز الثاني، فيما حصلت حياة صعيدي على 38صوتاً في مركز حي العزيزية، ونالت ثريا بيلا، 30 صوتاً في مركز العزيزية.

وقالت شريفه الزهراني: عملتُ قائدة لفريق الروائع التطوعي ثم بعد ذلك أسست منتدى حي الشرائع وقدمت خدمات مجتمعية بأحياء مكة عامة وبحي الشرائع خاصة منذ سبع سنوات، تضمنت الخدمات كل مايخص المرأة من إقامة ملتقيات للفتيات واحتفالات للأطفال من كلا الجنسين، وملتقيات خاصة لكبيرات السن، وخدمات أخرى للأرامل والمطلقات.

وأضافت: لا تزال هناك تطلعات لرفع مستوى الخدمة المجتمعية بحي الشرائع وتوفير جميع التسهيلات لسكان الحي، وسأساهم في حل المشكلات التي يواجهها بعض السكان بعد استشارة أصحاب القرار والمجلس الإداري.

وكان عدد المرشحين والمرشحات وصل إلى 332 مرشحًا ومرشحة للتنافس على 132 مقعدًا، في 19 مركزًا للحي وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الكشوفات الرسمية أكثر من 10 آلاف و700 ناخب، وعدد المرشحين من الرجال بلغ 308 مرشحين، وبلغ عدد المرشحات 24 مرشحة، بما يعادل 7% من إجمالي المرشحين.

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