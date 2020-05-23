وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات باشرت بلاغًا عن حادث سقوط طفل، يبلغ من العمر (10) سنوات، بين خزان خرساني وسور بعمق (3) أمتار؛ فتم إخراجه -ولله الحمد-، وجرى نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى للاطمئنان على صحته.

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات مساء الجمعة من إنقاذ طفل؛ سقط بين خزان خرساني وسور بعمق (3) أمتار.

شاهد.. "مدني القريات" ينقذ طفلاً سقط بين خزان خرساني وسور بعمق 3 أمتار عبدالرحمن العازمي سبق 2020-05-23 تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات مساء الجمعة من إنقاذ طفل؛ سقط بين خزان خرساني وسور بعمق (3) أمتار. وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات باشرت بلاغًا عن حادث سقوط طفل، يبلغ من العمر (10) سنوات، بين خزان خرساني وسور بعمق (3) أمتار؛ فتم إخراجه -ولله الحمد-، وجرى نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى للاطمئنان على صحته.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 01:22 AM

شاهد.. "مدني القريات" ينقذ طفلاً سقط بين خزان خرساني وسور بعمق 3 أمتار تم إخراجه ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى للاطمئنان على صحته





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تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات مساء الجمعة من إنقاذ طفل؛ سقط بين خزان خرساني وسور بعمق (3) أمتار.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات باشرت بلاغًا عن حادث سقوط طفل، يبلغ من العمر (10) سنوات، بين خزان خرساني وسور بعمق (3) أمتار؛ فتم إخراجه -ولله الحمد-، وجرى نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى للاطمئنان على صحته.