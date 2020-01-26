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وادي "القميشة" بجازان يبهر الزوار بينابيعه وصخوره.. وهذه قصة أشجاره المعمرة

تجري فيه ينابيع المياه طوال العام.. والوصول إليه يحتاج لسيارات دفع رباعي

على بعد 80 كيلو من مدينة جازان وبالتحديد في محافظة هروب، يقع وادي القميشة، حيث للصخور فيه حكايات وقصص، وضخامتها تجبر زوارها على إطالة النظر فيها، والتمعن في مخلوقات الله، وتجاورها أشجار كبيرة معمرة منذ عشرات السنين، تسمى في منطقة جازان بـ"اللبخ"، وتكثر فيها القردة.

ويميّز الوادي عن غيره جريان ينابيع المياه فيه طوال العام واخضرار الأشجار وكثافتها وطولها بشكلِ يتناسب مع ما يريده السياح، ولكن طريق الوصول اليه وعر إلى حد ما، حيث لا تدخله إلا سيارات الدفع الرباعي.

وتتميز أشجار اللبخ المعمرة بأنها عامل جذب للسياح للاستمتاع بمنظرها الخلاب وخضرتها الدائمة على مدار العام وطولها الباسق.

وتتمركز شجرة "اللبخ" في أطراف وادي القميشة الذي يعد من الأودية الأكثر شهرة بهذه الشجرة العملاقة، حيث لا يوجد في أودية المنطقة إلا عدد قليل من هذا الشجر.

ورصدت عدسة "سبق" جمال الصخور الرباني في الوادي والأشكال التي خلّفتها عوامل التعرية في وادي القميشة التابع لمحافظة هروب، كما رصدت مجموعة من الشباب في أماكن متفرقة، حيث حرصوا على اصطحاب ذبائحهم، وأدوات الطبخ، وقسموا مهام رحلاتهم ما بين طبخ وشواء وحنيذ في تلك المواقع البكر، ولكن أفادوا بأنهم لم يصلوا إلى هذا الوادي إلا عن طريق أصدقائهم من سكان محافظة هروب.

ويمكن الذهاب لوادي اللبيخة عبر طريقين رئيسيين، أحدهما من محافظة صبيا شرقاً، والآخر من مركز الحقو التابع لمحافظة بيش.

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وادي "القميشة" بجازان يبهر الزوار بينابيعه وصخوره.. وهذه قصة أشجاره المعمرة
سبق

على بعد 80 كيلو من مدينة جازان وبالتحديد في محافظة هروب، يقع وادي القميشة، حيث للصخور فيه حكايات وقصص، وضخامتها تجبر زوارها على إطالة النظر فيها، والتمعن في مخلوقات الله، وتجاورها أشجار كبيرة معمرة منذ عشرات السنين، تسمى في منطقة جازان بـ"اللبخ"، وتكثر فيها القردة.

ويميّز الوادي عن غيره جريان ينابيع المياه فيه طوال العام واخضرار الأشجار وكثافتها وطولها بشكلِ يتناسب مع ما يريده السياح، ولكن طريق الوصول اليه وعر إلى حد ما، حيث لا تدخله إلا سيارات الدفع الرباعي.

وتتميز أشجار اللبخ المعمرة بأنها عامل جذب للسياح للاستمتاع بمنظرها الخلاب وخضرتها الدائمة على مدار العام وطولها الباسق.

وتتمركز شجرة "اللبخ" في أطراف وادي القميشة الذي يعد من الأودية الأكثر شهرة بهذه الشجرة العملاقة، حيث لا يوجد في أودية المنطقة إلا عدد قليل من هذا الشجر.

ورصدت عدسة "سبق" جمال الصخور الرباني في الوادي والأشكال التي خلّفتها عوامل التعرية في وادي القميشة التابع لمحافظة هروب، كما رصدت مجموعة من الشباب في أماكن متفرقة، حيث حرصوا على اصطحاب ذبائحهم، وأدوات الطبخ، وقسموا مهام رحلاتهم ما بين طبخ وشواء وحنيذ في تلك المواقع البكر، ولكن أفادوا بأنهم لم يصلوا إلى هذا الوادي إلا عن طريق أصدقائهم من سكان محافظة هروب.

ويمكن الذهاب لوادي اللبيخة عبر طريقين رئيسيين، أحدهما من محافظة صبيا شرقاً، والآخر من مركز الحقو التابع لمحافظة بيش.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
05:27 PM

وادي "القميشة" بجازان يبهر الزوار بينابيعه وصخوره.. وهذه قصة أشجاره المعمرة

تجري فيه ينابيع المياه طوال العام.. والوصول إليه يحتاج لسيارات دفع رباعي

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فهد كاملي - جازان
1
2,989

على بعد 80 كيلو من مدينة جازان وبالتحديد في محافظة هروب، يقع وادي القميشة، حيث للصخور فيه حكايات وقصص، وضخامتها تجبر زوارها على إطالة النظر فيها، والتمعن في مخلوقات الله، وتجاورها أشجار كبيرة معمرة منذ عشرات السنين، تسمى في منطقة جازان بـ"اللبخ"، وتكثر فيها القردة.

ويميّز الوادي عن غيره جريان ينابيع المياه فيه طوال العام واخضرار الأشجار وكثافتها وطولها بشكلِ يتناسب مع ما يريده السياح، ولكن طريق الوصول اليه وعر إلى حد ما، حيث لا تدخله إلا سيارات الدفع الرباعي.

وتتميز أشجار اللبخ المعمرة بأنها عامل جذب للسياح للاستمتاع بمنظرها الخلاب وخضرتها الدائمة على مدار العام وطولها الباسق.

وتتمركز شجرة "اللبخ" في أطراف وادي القميشة الذي يعد من الأودية الأكثر شهرة بهذه الشجرة العملاقة، حيث لا يوجد في أودية المنطقة إلا عدد قليل من هذا الشجر.

ورصدت عدسة "سبق" جمال الصخور الرباني في الوادي والأشكال التي خلّفتها عوامل التعرية في وادي القميشة التابع لمحافظة هروب، كما رصدت مجموعة من الشباب في أماكن متفرقة، حيث حرصوا على اصطحاب ذبائحهم، وأدوات الطبخ، وقسموا مهام رحلاتهم ما بين طبخ وشواء وحنيذ في تلك المواقع البكر، ولكن أفادوا بأنهم لم يصلوا إلى هذا الوادي إلا عن طريق أصدقائهم من سكان محافظة هروب.

ويمكن الذهاب لوادي اللبيخة عبر طريقين رئيسيين، أحدهما من محافظة صبيا شرقاً، والآخر من مركز الحقو التابع لمحافظة بيش.

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