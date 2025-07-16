"أمين الجوف" يدشن المركز الإعلامي لأمانة المنطقة ويطلع على التجهيزات

أكثر من ٨٥ خبرًا صحفيًّا و١١٩ تقريرًا إعلاميًّا و٣ أفلام رسوم متحركة توعوية

دشن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم، المركز الإعلامي لأمانة منطقة الجوف؛ حيث تَفَقّد قاعات المركز، واطلع على تجهيزات الفريق الإعلامي الخاص بالمركز الذي يشتمل على أحدث الأجهزة والتقنيات وأجهزة التصوير الرقمية لمواكبة التطور في المجال الإعلامي.

وأعرب "الشرعان" عن سعادته بالعمل الذي يقوم به الفريق الإعلامي حاثًّا إياهم على مضاعفة الجهود ونقل صوت المواطن ومتطلباته واحتياجاته ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية بالأمانة، كما رفع الشكر للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ونائبه، اللذين يقفان خلف كل منجز ويتابعان العمل، والمتابعة الدائمة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، موضحًا أن الأمانة سوف تُواصل تطوير العمل والتعاون مع كل الجهات وتقديم الدعم والمساندة لها؛ لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وبيّن مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن إنشاء المركز جاء بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة لمواكبة التطور الإعلامي وإبراز الجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة وخاصة في مجال الخدمات البلدية؛ حيث تم عمل خطة إعلامية استراتيجية شاملة للمرحلة القادمة لتغطية كل الأحداث والفعاليات والتنسيق مع كل الجهات الأخرى وأهمها إمارة منطقة الجوف والجهات الحكومية ذات الاتصال المباشر، كما تم عمل هوية بصرية موحدة للأمانة وبلدياتها؛ بهدف توحيد الرسالة الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية من تلك الخدمات للمواطن، واطلاعه على ما تشهده منطقة الجوف من إنجازات وتطور ونهضة شاملة.

وأضاف "الحموان" أن من بين أهداف المركز إعداد الحملات الإعلانية للمشروعات الجديدة وإدارة الأزمات، وتوفير الرصد والتحليل والبيانات عن مدى رضا المستفيدين عن عمل الأمانة وبلدياتها؛ مبينًا أن المركز يعمل على مدار ١٦ ساعة يوميًّا لتغطية كل الأعمال التي تقوم بها الأمانة وبلدياتها، مرحّبًا بالتعاون مع كل الجهات الحكومية.

من جانبها قالت مديرة المركز الإعلامي بأمانة الجوف منيرة الودعاني: إن المركز قد بدأ عمله مؤخرًا وقام بعمل أكثر من ٨٥ خبرًا صحفيًّا وأكثر من ١١٩ تقريرًا إعلاميًّا، وتم عمل ٣ أفلام رسوم متحركة توعوية للأطفال، وعدد ٤١ مقطع موشن جرافيك، و٨٨ فيلمًا توعويًّا، وحققت مواده المرئية أكثر من ٤٨٠٠٠٠ مشاهدة، ويعد أبرز إنجازات المركز التغطية الإعلامية لجهود الأمانة وبلدياتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ حيث يضم قسمًا لتحرير الأخبار وعمل التقارير وآخر للمونتاج الصور والفيديو، بالإضافة إلى عدد من المصورين، مؤكدة أن المركز يرحّب بالتعاون مع أي جهة ترغب في ذلك وفق توجيهات أمين المنطقة.