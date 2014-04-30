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نائب أمير منطقة نجران يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة

أشاد بكفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية

أشاد نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، بكفاءة وبسالة كافة رجال القوات العسكرية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتصدي ضد كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد الغالية، والنيل من مقدساتها.

ونوه نائب أمير منطقة نجران - خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً- بالأعمال البطولية والشجاعة لرجال قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين مع زملائهم من قوات التحالف العربي لنصرة شعب اليمن.

وأشار أمير منطقة نجران خلال اللقاء إلى متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والعمل المشترك في شتى المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

وأعرب الشيخ شخبوط آل نهيان، عن شكره وتقديره لأمير منطقة نجران ونائبه؛ على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وقدم نائب أمير منطقة نجران في نهاية اللقاء هدية تذكارية لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة نجران، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، وقائد قوة دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن عوض بن سالم الساعدي.

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نائب أمير منطقة نجران يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة
سبق

أشاد نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، بكفاءة وبسالة كافة رجال القوات العسكرية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتصدي ضد كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد الغالية، والنيل من مقدساتها.

ونوه نائب أمير منطقة نجران - خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً- بالأعمال البطولية والشجاعة لرجال قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين مع زملائهم من قوات التحالف العربي لنصرة شعب اليمن.

وأشار أمير منطقة نجران خلال اللقاء إلى متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والعمل المشترك في شتى المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

وأعرب الشيخ شخبوط آل نهيان، عن شكره وتقديره لأمير منطقة نجران ونائبه؛ على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وقدم نائب أمير منطقة نجران في نهاية اللقاء هدية تذكارية لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة نجران، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، وقائد قوة دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن عوض بن سالم الساعدي.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
03:11 PM

نائب أمير منطقة نجران يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة

أشاد بكفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أشاد نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، بكفاءة وبسالة كافة رجال القوات العسكرية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتصدي ضد كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد الغالية، والنيل من مقدساتها.

ونوه نائب أمير منطقة نجران - خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً- بالأعمال البطولية والشجاعة لرجال قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين مع زملائهم من قوات التحالف العربي لنصرة شعب اليمن.

وأشار أمير منطقة نجران خلال اللقاء إلى متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والعمل المشترك في شتى المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

وأعرب الشيخ شخبوط آل نهيان، عن شكره وتقديره لأمير منطقة نجران ونائبه؛ على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وقدم نائب أمير منطقة نجران في نهاية اللقاء هدية تذكارية لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة نجران، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، وقائد قوة دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن عوض بن سالم الساعدي.

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