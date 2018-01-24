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نائب أمير منطقة مكة يدشن مكتب المساندة لمستشفى النور التخصصي

يهدف لتقديم خدمات لذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الطب المنزلي

دشن نائب أمير مكة بدر بن سلطان مكتب المساندة لمستشفى النور التخصصي، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

وأوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، بأن المكتب يهدف إلى تقديم الخدمات اللوجستية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومرضى الطب المنزلي، وبآلية تقديم الخدمة.

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نائب أمير منطقة مكة يدشن مكتب المساندة لمستشفى النور التخصصي
سبق

دشن نائب أمير مكة بدر بن سلطان مكتب المساندة لمستشفى النور التخصصي، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

وأوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، بأن المكتب يهدف إلى تقديم الخدمات اللوجستية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومرضى الطب المنزلي، وبآلية تقديم الخدمة.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
09:18 PM

نائب أمير منطقة مكة يدشن مكتب المساندة لمستشفى النور التخصصي

يهدف لتقديم خدمات لذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الطب المنزلي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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دشن نائب أمير مكة بدر بن سلطان مكتب المساندة لمستشفى النور التخصصي، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

وأوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، بأن المكتب يهدف إلى تقديم الخدمات اللوجستية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومرضى الطب المنزلي، وبآلية تقديم الخدمة.

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