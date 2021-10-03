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"المدفع": انتهاء "شاهين" الثلاثاء والأمطار تتمركز على عمان والربع الخالي

قال: التضاريس المرتفعة والجبلية لكل المنطقة تساعد على الهطول المطري القوي

كشف كبير متنبئي الظواهر الجوية في المركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع، أن تأثير إعصار "شاهين" يقع بين خطي عرض (15- 20 درجة)، ويشمل دول الخليج العربي وسلطنة عمان والإمارات وقطر وأجزاء من البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية والأجزاء الجنوبية للجمهورية الإيرانية.

ولفت "المدفع" إلى أن المعلومات والبيانات الإحصائية للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد والمراكز العالمية، تشير إلى أن معدلات الهطول المطري من عواصف رعدية وأمطار، تتمركز على سلطنة عمان وأجزاء من الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية والمناطق الجبلية الجنوبية والجنوبية الغربية، وتسبب زيادة في نسبة الرطوبة مكونةً السحب الركامية الممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية تصل في بعض المناطق لأكثر من 45 عقدة.

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية توضح أن الرياح الجنوبية القادمة من بحر العرب بصفة عامة، تعمل على تغذية الإعصار وتزويده بكميات بخار ماء كبيرة جدًّا تساعده على الاستمرار في تأثيراته القوية على المناطق التي يمر بها، وتعمل الرياح الشمالية للمرتفع على المناطق الوسطى للمملكة العربية السعودية، كحاجز يحصر التأثير القوي للإعصار على سلطنة عمان وأجزاء من الربع الخالي، وتكون التأثيرات الجانبية له على بقية المناطق الواقعة بين خطي العرض وتساعد التضاريس المرتفعة والجبلية لكل المنطقة على الهطول المطري القوي.

وقال "المدفع": إن توقعات المخرجات العددية للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد والمراكز العالمية، تشير إلى انتهاء تأثير هذا الإعصار في يوم الثلاثاء القادم 28/ 2/ 1443هـ الموافق 5/ 10/ 2021م".

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"المدفع": انتهاء "شاهين" الثلاثاء والأمطار تتمركز على عمان والربع الخالي
سبق

كشف كبير متنبئي الظواهر الجوية في المركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع، أن تأثير إعصار "شاهين" يقع بين خطي عرض (15- 20 درجة)، ويشمل دول الخليج العربي وسلطنة عمان والإمارات وقطر وأجزاء من البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية والأجزاء الجنوبية للجمهورية الإيرانية.

ولفت "المدفع" إلى أن المعلومات والبيانات الإحصائية للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد والمراكز العالمية، تشير إلى أن معدلات الهطول المطري من عواصف رعدية وأمطار، تتمركز على سلطنة عمان وأجزاء من الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية والمناطق الجبلية الجنوبية والجنوبية الغربية، وتسبب زيادة في نسبة الرطوبة مكونةً السحب الركامية الممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية تصل في بعض المناطق لأكثر من 45 عقدة.

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية توضح أن الرياح الجنوبية القادمة من بحر العرب بصفة عامة، تعمل على تغذية الإعصار وتزويده بكميات بخار ماء كبيرة جدًّا تساعده على الاستمرار في تأثيراته القوية على المناطق التي يمر بها، وتعمل الرياح الشمالية للمرتفع على المناطق الوسطى للمملكة العربية السعودية، كحاجز يحصر التأثير القوي للإعصار على سلطنة عمان وأجزاء من الربع الخالي، وتكون التأثيرات الجانبية له على بقية المناطق الواقعة بين خطي العرض وتساعد التضاريس المرتفعة والجبلية لكل المنطقة على الهطول المطري القوي.

وقال "المدفع": إن توقعات المخرجات العددية للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد والمراكز العالمية، تشير إلى انتهاء تأثير هذا الإعصار في يوم الثلاثاء القادم 28/ 2/ 1443هـ الموافق 5/ 10/ 2021م".

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
01:18 PM

"المدفع": انتهاء "شاهين" الثلاثاء والأمطار تتمركز على عمان والربع الخالي

قال: التضاريس المرتفعة والجبلية لكل المنطقة تساعد على الهطول المطري القوي

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشف كبير متنبئي الظواهر الجوية في المركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع، أن تأثير إعصار "شاهين" يقع بين خطي عرض (15- 20 درجة)، ويشمل دول الخليج العربي وسلطنة عمان والإمارات وقطر وأجزاء من البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية والأجزاء الجنوبية للجمهورية الإيرانية.

ولفت "المدفع" إلى أن المعلومات والبيانات الإحصائية للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد والمراكز العالمية، تشير إلى أن معدلات الهطول المطري من عواصف رعدية وأمطار، تتمركز على سلطنة عمان وأجزاء من الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية والمناطق الجبلية الجنوبية والجنوبية الغربية، وتسبب زيادة في نسبة الرطوبة مكونةً السحب الركامية الممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية تصل في بعض المناطق لأكثر من 45 عقدة.

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية توضح أن الرياح الجنوبية القادمة من بحر العرب بصفة عامة، تعمل على تغذية الإعصار وتزويده بكميات بخار ماء كبيرة جدًّا تساعده على الاستمرار في تأثيراته القوية على المناطق التي يمر بها، وتعمل الرياح الشمالية للمرتفع على المناطق الوسطى للمملكة العربية السعودية، كحاجز يحصر التأثير القوي للإعصار على سلطنة عمان وأجزاء من الربع الخالي، وتكون التأثيرات الجانبية له على بقية المناطق الواقعة بين خطي العرض وتساعد التضاريس المرتفعة والجبلية لكل المنطقة على الهطول المطري القوي.

وقال "المدفع": إن توقعات المخرجات العددية للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد والمراكز العالمية، تشير إلى انتهاء تأثير هذا الإعصار في يوم الثلاثاء القادم 28/ 2/ 1443هـ الموافق 5/ 10/ 2021م".

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