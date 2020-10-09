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الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج "النصر" ويعتمد فوز "بيرسبوليس"

مباراة الدور قبل النهائي بين الفريقين انتهت بالاحتكام إلى ركلات الترجيح

قرّرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي رفض الاحتجاج المقدم من نادي "النصر" ضد فريق "بيرسبوليس" الإيراني، الذي كان مضمونه عدم قانونية قيد "بيرسبوليس" عدداً من لاعبيه.

وقرّرت اللجنة، بعد رفضها الاحتجاج النصراوي، تثبيت نتيجة المباراة بخسارته بركلات الترجيح من "بيرسبوليس" الإيراني وخروجه من المسابقة.

وكانت مباراة الدور قبل النهائي بين الفريقين السعودي والإيراني قد انتهت لمصلحة "بيرسبوليس" بعد أن احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج "النصر" ويعتمد فوز "بيرسبوليس"
سبق

قرّرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي رفض الاحتجاج المقدم من نادي "النصر" ضد فريق "بيرسبوليس" الإيراني، الذي كان مضمونه عدم قانونية قيد "بيرسبوليس" عدداً من لاعبيه.

وقرّرت اللجنة، بعد رفضها الاحتجاج النصراوي، تثبيت نتيجة المباراة بخسارته بركلات الترجيح من "بيرسبوليس" الإيراني وخروجه من المسابقة.

وكانت مباراة الدور قبل النهائي بين الفريقين السعودي والإيراني قد انتهت لمصلحة "بيرسبوليس" بعد أن احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
01:34 PM

الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج "النصر" ويعتمد فوز "بيرسبوليس"

مباراة الدور قبل النهائي بين الفريقين انتهت بالاحتكام إلى ركلات الترجيح

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محمد السيّد - الرياض
39
5,574

قرّرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي رفض الاحتجاج المقدم من نادي "النصر" ضد فريق "بيرسبوليس" الإيراني، الذي كان مضمونه عدم قانونية قيد "بيرسبوليس" عدداً من لاعبيه.

وقرّرت اللجنة، بعد رفضها الاحتجاج النصراوي، تثبيت نتيجة المباراة بخسارته بركلات الترجيح من "بيرسبوليس" الإيراني وخروجه من المسابقة.

وكانت مباراة الدور قبل النهائي بين الفريقين السعودي والإيراني قد انتهت لمصلحة "بيرسبوليس" بعد أن احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

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