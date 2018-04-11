"عمرها 65 عاماً".. صورة تاريخية لافتتاح مبنى الحجر الصحي بجدة

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز.. دشّنه الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1955

نشرت "دارة الملك عبدالعزيز"، اليوم السبت، صورة تاريخية عمرها تجاوز الـ 65 عاماً؛ لافتتاح مبنى الحجر الصحي في مدينة جدة، الذي دشّنه الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1955.

"ويعد الحجر الصحي"، هو مكان يخصّص لعزل الأشخاص الذين يحملون عدوى مرضية خطيرة، وتتوقف مدة الحجر الصحي على الوقت الضروري لتوفير الحماية، في مواجهة خطر انتشار أمراض بعينها.