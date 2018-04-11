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"عمرها 65 عاماً".. صورة تاريخية لافتتاح مبنى الحجر الصحي بجدة

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز.. دشّنه الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1955

نشرت "دارة الملك عبدالعزيز"، اليوم السبت، صورة تاريخية عمرها تجاوز الـ 65 عاماً؛ لافتتاح مبنى الحجر الصحي في مدينة جدة، الذي دشّنه الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1955.

"ويعد الحجر الصحي"، هو مكان يخصّص لعزل الأشخاص الذين يحملون عدوى مرضية خطيرة، وتتوقف مدة الحجر الصحي على الوقت الضروري لتوفير الحماية، في مواجهة خطر انتشار أمراض بعينها.

مبنى الحجر الصحي بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عمرها 65 عاماً".. صورة تاريخية لافتتاح مبنى الحجر الصحي بجدة
سبق

نشرت "دارة الملك عبدالعزيز"، اليوم السبت، صورة تاريخية عمرها تجاوز الـ 65 عاماً؛ لافتتاح مبنى الحجر الصحي في مدينة جدة، الذي دشّنه الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1955.

"ويعد الحجر الصحي"، هو مكان يخصّص لعزل الأشخاص الذين يحملون عدوى مرضية خطيرة، وتتوقف مدة الحجر الصحي على الوقت الضروري لتوفير الحماية، في مواجهة خطر انتشار أمراض بعينها.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:32 AM

"عمرها 65 عاماً".. صورة تاريخية لافتتاح مبنى الحجر الصحي بجدة

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز.. دشّنه الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1955

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,675

نشرت "دارة الملك عبدالعزيز"، اليوم السبت، صورة تاريخية عمرها تجاوز الـ 65 عاماً؛ لافتتاح مبنى الحجر الصحي في مدينة جدة، الذي دشّنه الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1955.

"ويعد الحجر الصحي"، هو مكان يخصّص لعزل الأشخاص الذين يحملون عدوى مرضية خطيرة، وتتوقف مدة الحجر الصحي على الوقت الضروري لتوفير الحماية، في مواجهة خطر انتشار أمراض بعينها.

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