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خبير: ارتفاع إصابات كورونا قد يخرج عن السيطرة بأمريكا ولا بد من تتبع المخالطين

سجلت حتى الآن أكثر من مليونَي إصابة من أصل 7.7 مليون مصاب حول العالم

قال كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، الذي أبلغت عنه عدة ولايات أميركية، قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.

وأوضح أنتوني فاوتشي، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، أن الولايات المتحدة معرّضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.

وأضاف "عندما تبدأ برؤية مزيد من الحالات بالمستشفيات، فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ"، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

جدير بالذكر أن مسحاً لرويترز أشار إلى أن عدد وفيات مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة تجاوز 114 ألف شخص حتى الآن.

وتشهد نحو 6 ولايات أميركية ارتفاعاً في عدد المرضى داخل المستشفيات.

وأعلنت ولايتا تكساس ونورث كارولاينا، أمس الجمعة، تسجيل أكبر عدد لمرضى كوفيد-19 داخل المستشفيات منذ ظهور الوباء لكن مسؤولين في الولايتين قال إنهما تسجلان أيضاً واحدة من أقل معدلات الوفاة.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أكثر من 800 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بحسب ما أفاد مرصد جامعة جونز هوبكنز لوباء كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 114613 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات أكثر مليوني إصابة، من أصل 7.7 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.

فيروس كورونا الجديد

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خبير: ارتفاع إصابات كورونا قد يخرج عن السيطرة بأمريكا ولا بد من تتبع المخالطين
سبق

قال كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، الذي أبلغت عنه عدة ولايات أميركية، قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.

وأوضح أنتوني فاوتشي، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، أن الولايات المتحدة معرّضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.

وأضاف "عندما تبدأ برؤية مزيد من الحالات بالمستشفيات، فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ"، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

جدير بالذكر أن مسحاً لرويترز أشار إلى أن عدد وفيات مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة تجاوز 114 ألف شخص حتى الآن.

وتشهد نحو 6 ولايات أميركية ارتفاعاً في عدد المرضى داخل المستشفيات.

وأعلنت ولايتا تكساس ونورث كارولاينا، أمس الجمعة، تسجيل أكبر عدد لمرضى كوفيد-19 داخل المستشفيات منذ ظهور الوباء لكن مسؤولين في الولايتين قال إنهما تسجلان أيضاً واحدة من أقل معدلات الوفاة.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أكثر من 800 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بحسب ما أفاد مرصد جامعة جونز هوبكنز لوباء كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 114613 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات أكثر مليوني إصابة، من أصل 7.7 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
11:36 AM

خبير: ارتفاع إصابات كورونا قد يخرج عن السيطرة بأمريكا ولا بد من تتبع المخالطين

سجلت حتى الآن أكثر من مليونَي إصابة من أصل 7.7 مليون مصاب حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، الذي أبلغت عنه عدة ولايات أميركية، قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.

وأوضح أنتوني فاوتشي، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، أن الولايات المتحدة معرّضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.

وأضاف "عندما تبدأ برؤية مزيد من الحالات بالمستشفيات، فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ"، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

جدير بالذكر أن مسحاً لرويترز أشار إلى أن عدد وفيات مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة تجاوز 114 ألف شخص حتى الآن.

وتشهد نحو 6 ولايات أميركية ارتفاعاً في عدد المرضى داخل المستشفيات.

وأعلنت ولايتا تكساس ونورث كارولاينا، أمس الجمعة، تسجيل أكبر عدد لمرضى كوفيد-19 داخل المستشفيات منذ ظهور الوباء لكن مسؤولين في الولايتين قال إنهما تسجلان أيضاً واحدة من أقل معدلات الوفاة.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أكثر من 800 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بحسب ما أفاد مرصد جامعة جونز هوبكنز لوباء كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 114613 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات أكثر مليوني إصابة، من أصل 7.7 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.

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