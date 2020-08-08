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شاهد.. تسرب نفطي يؤدي لإعلان "الطوارئ البيئية" في موريشيوس

رئيس الحكومة: طلبنا مساعدة فرنسا.. ليس لدينا مهارات التعامل معها

أعلن رئيس وزراء موريشيوس، برافيند جوغنوت، حالة الطوارئ البيئية، بينما تكافح فيه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لاحتواء تسرب نفطي.

وقد تسرب النفط من سفينة شحن يابانية جنحت الشهر الماضي قبالة ساحل الجزيرة السياحية الشهيرة.

جاء ذلك في بيان موجز أصدره رئيس وزراء موريشيوس في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى.

وغرد "جوغنوت" قبل عدة ساعات قائلًا: "بلدنا ليس لديه المهارات والخبرة لإعادة تعويم السفن الجانحة، لذلك طلبت المساعدة من فرنسا"، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفق "الألمانية": فالأحوال الجوية السيئة تسببت في تعطيل جهود احتواء تسرب نفطي من ناقلة النفط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لموريشيوس؛ مما يهدد المياه الساحلية ومحمية بحرية.

وأظهرت صور من الجو بقعة زيت تنتشر فوق المياه الفيروزية قبالة الجزيرة، فيما كشفت صور أخرى نشرتها صحيفة "ليكسبريس" شواطئ مغطاة بالزيت الأسود، وحيوانات بحرية نافقة.

وقالت منظمة السلام الأخضر: إن التسرب من الناقلة سيكون له عواقب وخيمة. وذكر هابي كامبول، مدير حملة المناخ والطاقة في منظمة السلام الأخضر في أفريقيا: جنحت السفينة "إم في واكاشيو" في 25 يوليو وهي الآن تسرب أطنانًا من وقود الديزل والنفط إلى المحيط.

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شاهد.. تسرب نفطي يؤدي لإعلان "الطوارئ البيئية" في موريشيوس
سبق

أعلن رئيس وزراء موريشيوس، برافيند جوغنوت، حالة الطوارئ البيئية، بينما تكافح فيه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لاحتواء تسرب نفطي.

وقد تسرب النفط من سفينة شحن يابانية جنحت الشهر الماضي قبالة ساحل الجزيرة السياحية الشهيرة.

جاء ذلك في بيان موجز أصدره رئيس وزراء موريشيوس في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى.

وغرد "جوغنوت" قبل عدة ساعات قائلًا: "بلدنا ليس لديه المهارات والخبرة لإعادة تعويم السفن الجانحة، لذلك طلبت المساعدة من فرنسا"، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفق "الألمانية": فالأحوال الجوية السيئة تسببت في تعطيل جهود احتواء تسرب نفطي من ناقلة النفط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لموريشيوس؛ مما يهدد المياه الساحلية ومحمية بحرية.

وأظهرت صور من الجو بقعة زيت تنتشر فوق المياه الفيروزية قبالة الجزيرة، فيما كشفت صور أخرى نشرتها صحيفة "ليكسبريس" شواطئ مغطاة بالزيت الأسود، وحيوانات بحرية نافقة.

وقالت منظمة السلام الأخضر: إن التسرب من الناقلة سيكون له عواقب وخيمة. وذكر هابي كامبول، مدير حملة المناخ والطاقة في منظمة السلام الأخضر في أفريقيا: جنحت السفينة "إم في واكاشيو" في 25 يوليو وهي الآن تسرب أطنانًا من وقود الديزل والنفط إلى المحيط.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
03:35 PM

شاهد.. تسرب نفطي يؤدي لإعلان "الطوارئ البيئية" في موريشيوس

رئيس الحكومة: طلبنا مساعدة فرنسا.. ليس لدينا مهارات التعامل معها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس وزراء موريشيوس، برافيند جوغنوت، حالة الطوارئ البيئية، بينما تكافح فيه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لاحتواء تسرب نفطي.

وقد تسرب النفط من سفينة شحن يابانية جنحت الشهر الماضي قبالة ساحل الجزيرة السياحية الشهيرة.

جاء ذلك في بيان موجز أصدره رئيس وزراء موريشيوس في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى.

وغرد "جوغنوت" قبل عدة ساعات قائلًا: "بلدنا ليس لديه المهارات والخبرة لإعادة تعويم السفن الجانحة، لذلك طلبت المساعدة من فرنسا"، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفق "الألمانية": فالأحوال الجوية السيئة تسببت في تعطيل جهود احتواء تسرب نفطي من ناقلة النفط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لموريشيوس؛ مما يهدد المياه الساحلية ومحمية بحرية.

وأظهرت صور من الجو بقعة زيت تنتشر فوق المياه الفيروزية قبالة الجزيرة، فيما كشفت صور أخرى نشرتها صحيفة "ليكسبريس" شواطئ مغطاة بالزيت الأسود، وحيوانات بحرية نافقة.

وقالت منظمة السلام الأخضر: إن التسرب من الناقلة سيكون له عواقب وخيمة. وذكر هابي كامبول، مدير حملة المناخ والطاقة في منظمة السلام الأخضر في أفريقيا: جنحت السفينة "إم في واكاشيو" في 25 يوليو وهي الآن تسرب أطنانًا من وقود الديزل والنفط إلى المحيط.

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