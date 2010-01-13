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"التجارة" تعلن نتائج انتخابات غرفة الشرقية بفوز 9 مرشحين.. بينهم سيدة للمرة الأولى

لجنة الإشراف قررت استبعاد أحد المترشحين لمخالفته ضوابط الحملات الانتخابية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة 19 (1443_1447هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات أمس عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن بلوغ إجمالي عدد الأصوات للمرشحين 46.781 صوتاً، فيما بلغ عدد المصوتين أكثر من 16 ألف ناخب وناخبة تنافسوا للتصويت لعدد 18 مترشحًا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدًا.

وأقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 9 مرشحين في الانتخابات، بينهم سيدة للمرة الأولى في انتخابات غرفة الشرقية، والفائزون هم: حمد حمود حمد الحماد 5464 صوتًا، أغاريد إحسان فريد عبدالجواد 5026 صوتًا، ناصر عبدالعزيز عبدالرزاق الأنصاري 5000 صوت، سعد فضل سعد البوعينين 4864 صوتًا، ناصر راشد ناصر الهاجري 4614 صوتًا، حمد محمد عمار الخالدي 4382 صوتًا، حمد محمد حمد البوعلي 4168 صوتًا، محمد عبدالمحسن راشد الراشد 3632 صوتًا، فهد بن هذال بن فهد المطيري 1722 صوتاً.

يذكر أن اللجنة قررت استبعاد أحد المترشحين لمخالفته ضوابط الحملات الانتخابية، وارتكابه عددًا من المحظورات التي تضمنتها المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، مؤكدة أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

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"التجارة" تعلن نتائج انتخابات غرفة الشرقية بفوز 9 مرشحين.. بينهم سيدة للمرة الأولى
سبق

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة 19 (1443_1447هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات أمس عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن بلوغ إجمالي عدد الأصوات للمرشحين 46.781 صوتاً، فيما بلغ عدد المصوتين أكثر من 16 ألف ناخب وناخبة تنافسوا للتصويت لعدد 18 مترشحًا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدًا.

وأقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 9 مرشحين في الانتخابات، بينهم سيدة للمرة الأولى في انتخابات غرفة الشرقية، والفائزون هم: حمد حمود حمد الحماد 5464 صوتًا، أغاريد إحسان فريد عبدالجواد 5026 صوتًا، ناصر عبدالعزيز عبدالرزاق الأنصاري 5000 صوت، سعد فضل سعد البوعينين 4864 صوتًا، ناصر راشد ناصر الهاجري 4614 صوتًا، حمد محمد عمار الخالدي 4382 صوتًا، حمد محمد حمد البوعلي 4168 صوتًا، محمد عبدالمحسن راشد الراشد 3632 صوتًا، فهد بن هذال بن فهد المطيري 1722 صوتاً.

يذكر أن اللجنة قررت استبعاد أحد المترشحين لمخالفته ضوابط الحملات الانتخابية، وارتكابه عددًا من المحظورات التي تضمنتها المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، مؤكدة أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
03:40 PM

"التجارة" تعلن نتائج انتخابات غرفة الشرقية بفوز 9 مرشحين.. بينهم سيدة للمرة الأولى

لجنة الإشراف قررت استبعاد أحد المترشحين لمخالفته ضوابط الحملات الانتخابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة 19 (1443_1447هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات أمس عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن بلوغ إجمالي عدد الأصوات للمرشحين 46.781 صوتاً، فيما بلغ عدد المصوتين أكثر من 16 ألف ناخب وناخبة تنافسوا للتصويت لعدد 18 مترشحًا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدًا.

وأقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 9 مرشحين في الانتخابات، بينهم سيدة للمرة الأولى في انتخابات غرفة الشرقية، والفائزون هم: حمد حمود حمد الحماد 5464 صوتًا، أغاريد إحسان فريد عبدالجواد 5026 صوتًا، ناصر عبدالعزيز عبدالرزاق الأنصاري 5000 صوت، سعد فضل سعد البوعينين 4864 صوتًا، ناصر راشد ناصر الهاجري 4614 صوتًا، حمد محمد عمار الخالدي 4382 صوتًا، حمد محمد حمد البوعلي 4168 صوتًا، محمد عبدالمحسن راشد الراشد 3632 صوتًا، فهد بن هذال بن فهد المطيري 1722 صوتاً.

يذكر أن اللجنة قررت استبعاد أحد المترشحين لمخالفته ضوابط الحملات الانتخابية، وارتكابه عددًا من المحظورات التي تضمنتها المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، مؤكدة أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

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