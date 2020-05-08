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شاهد بالصور.. هطول أمطار وحضور أمني.. التزام تام في "تربة"

في ظل خلو الشوارع من المارة بعد الخامسة عصراً

شهدت محافظة تربة، بعد عصر اليوم، هطول أمطار متوسطة شملت الأحياء السكنية، وعدداً من المراكز التابعة للمحافظة.

ورصدت عدسة "سبق" بعض الصور، والتي تثبت خلو الشوارع الرئيسة والفرعية من المارة، في ظل تواجد دوريات "المرور، والشرطة، والمجاهدين" المشاركين في تنفيذ قرار منع التجول في تربة ابتداء من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة التاسعة صباحاً، للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من الأجواء الغائمة التي كانت تجذب الأهالي للاستمتاع بالتنزه، إلا أن هذه الفترة تختلف تماماً وشهدت التزاماً تاماً من الأهالي؛ نظراً لما يشهده العالم من انتشار لجائحة "كورونا" واستمرار الجهات المختصة في المملكة بالتصدي للجائحة؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد بالصور.. هطول أمطار وحضور أمني.. التزام تام في "تربة"
سبق

شهدت محافظة تربة، بعد عصر اليوم، هطول أمطار متوسطة شملت الأحياء السكنية، وعدداً من المراكز التابعة للمحافظة.

ورصدت عدسة "سبق" بعض الصور، والتي تثبت خلو الشوارع الرئيسة والفرعية من المارة، في ظل تواجد دوريات "المرور، والشرطة، والمجاهدين" المشاركين في تنفيذ قرار منع التجول في تربة ابتداء من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة التاسعة صباحاً، للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من الأجواء الغائمة التي كانت تجذب الأهالي للاستمتاع بالتنزه، إلا أن هذه الفترة تختلف تماماً وشهدت التزاماً تاماً من الأهالي؛ نظراً لما يشهده العالم من انتشار لجائحة "كورونا" واستمرار الجهات المختصة في المملكة بالتصدي للجائحة؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
08:27 PM

شاهد بالصور.. هطول أمطار وحضور أمني.. التزام تام في "تربة"

في ظل خلو الشوارع من المارة بعد الخامسة عصراً

A A A
متعب البقمي - تربة
1
4,707

شهدت محافظة تربة، بعد عصر اليوم، هطول أمطار متوسطة شملت الأحياء السكنية، وعدداً من المراكز التابعة للمحافظة.

ورصدت عدسة "سبق" بعض الصور، والتي تثبت خلو الشوارع الرئيسة والفرعية من المارة، في ظل تواجد دوريات "المرور، والشرطة، والمجاهدين" المشاركين في تنفيذ قرار منع التجول في تربة ابتداء من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة التاسعة صباحاً، للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من الأجواء الغائمة التي كانت تجذب الأهالي للاستمتاع بالتنزه، إلا أن هذه الفترة تختلف تماماً وشهدت التزاماً تاماً من الأهالي؛ نظراً لما يشهده العالم من انتشار لجائحة "كورونا" واستمرار الجهات المختصة في المملكة بالتصدي للجائحة؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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