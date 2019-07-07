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بدعم من الشرطة.. "عزيزية مكة" تزيل تعدياً على حديقة ومواقف عامة

"الزهراني": نرصد الظواهر السلبية ونعالج العشوائيات في أحياء المنطقة

بدعم من شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعدياً على حديقة ومواقف عامة بحي العوالي بمكة.

وأزالت البلدية مظلات عشوائية للسيارات موجودة أمام المنازل بمواقع مختلفة، ضمن نطاق البلدية تدعمها شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني أن وضع المظلات بشكل مخالف يشكل خطورة على المشاة والمركبات والممتلكات، إضافةً إلى تشويه المنظر العام للأحياء، مبيناً أن فرق الرقابة الميدانية ببلدية العزيزية تعمل على رصد الظواهر السلبية وتقوم بمعالجة العشوائيات في أحياء وشوارع المنطقة بمشاركة الجهات الأمنية وبإشراف مدير الإدارة الفنية المهندس عبدالعزيز القثامي.

ودعا "الزهراني" أصحاب مظلات السيارات والهناقر المخالفة بالالتزام بالمعايير البلدية المطلوبة لتنفيذ المظلات، وأن يقتصر استخدامها كموقف للسيارات فقط وفي الحد المسموح به ضمن نطاق الملكية، على ألا تشكّل عائقاً لحركة السيارات أو المشاة، منوهاً بأنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

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بدعم من الشرطة.. "عزيزية مكة" تزيل تعدياً على حديقة ومواقف عامة
سبق

بدعم من شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعدياً على حديقة ومواقف عامة بحي العوالي بمكة.

وأزالت البلدية مظلات عشوائية للسيارات موجودة أمام المنازل بمواقع مختلفة، ضمن نطاق البلدية تدعمها شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني أن وضع المظلات بشكل مخالف يشكل خطورة على المشاة والمركبات والممتلكات، إضافةً إلى تشويه المنظر العام للأحياء، مبيناً أن فرق الرقابة الميدانية ببلدية العزيزية تعمل على رصد الظواهر السلبية وتقوم بمعالجة العشوائيات في أحياء وشوارع المنطقة بمشاركة الجهات الأمنية وبإشراف مدير الإدارة الفنية المهندس عبدالعزيز القثامي.

ودعا "الزهراني" أصحاب مظلات السيارات والهناقر المخالفة بالالتزام بالمعايير البلدية المطلوبة لتنفيذ المظلات، وأن يقتصر استخدامها كموقف للسيارات فقط وفي الحد المسموح به ضمن نطاق الملكية، على ألا تشكّل عائقاً لحركة السيارات أو المشاة، منوهاً بأنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
03:17 PM

بدعم من الشرطة.. "عزيزية مكة" تزيل تعدياً على حديقة ومواقف عامة

"الزهراني": نرصد الظواهر السلبية ونعالج العشوائيات في أحياء المنطقة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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6,796

بدعم من شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعدياً على حديقة ومواقف عامة بحي العوالي بمكة.

وأزالت البلدية مظلات عشوائية للسيارات موجودة أمام المنازل بمواقع مختلفة، ضمن نطاق البلدية تدعمها شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني أن وضع المظلات بشكل مخالف يشكل خطورة على المشاة والمركبات والممتلكات، إضافةً إلى تشويه المنظر العام للأحياء، مبيناً أن فرق الرقابة الميدانية ببلدية العزيزية تعمل على رصد الظواهر السلبية وتقوم بمعالجة العشوائيات في أحياء وشوارع المنطقة بمشاركة الجهات الأمنية وبإشراف مدير الإدارة الفنية المهندس عبدالعزيز القثامي.

ودعا "الزهراني" أصحاب مظلات السيارات والهناقر المخالفة بالالتزام بالمعايير البلدية المطلوبة لتنفيذ المظلات، وأن يقتصر استخدامها كموقف للسيارات فقط وفي الحد المسموح به ضمن نطاق الملكية، على ألا تشكّل عائقاً لحركة السيارات أو المشاة، منوهاً بأنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

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