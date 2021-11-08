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رئيس مجلس إدارة "إتقان": ذكرى البيعة تذكرنا بمنجزات 7 سنوات ذهبية في عمر المملكة

أشاد بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة ومنه السوق العقارية

هنّأ رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية عبدالعزيز بن فهد بن الرشيد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، سائلًا الله لمقامه الكريم موفور الصحة والعافية، مؤكدًا أن هذه الذكرى تذكر الجميع بالمنجزات الحضارية والثقافية والاقتصادية والتنموية التي تحققت للمملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في تصريح لـ"الرشيد" تزامنًا مع الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم بالمملكة، حيث قال: "تمر بنا الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم بالمملكة التي أصبحت في هذا العهد الزاهر والزاخر بالعطاء"، لافتًا إلى أن المملكة تجاوزت الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بحكمة ودهاء الملك سلمان الذي قاد المملكة في مرحلة حرجة من تاريخ العالم وحافظ على مكتسبات الوطن رغم جائحة كورونا التي ضربت وشلت الاقتصاد العالمي.

وأكد "الرشيد" أن السوق العقارية بالمملكة شهدت قفزات كبيرة، ولم تتأثر بالعوامل الخارجية، بل حافظت المملكة على مكانتها الاقتصادية تماشيًا مع موقعها الجغرافي ومكانتها الدينية، مبينًا أن السعودية بسياسة وحنكة الملك سلمان أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم بفضل الله ثم القرارات المهمة التي اتخذها بعناية فائقة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه بما تحقق للمملكة في السبع سنوات الماضية، والتي وصفها بـ"الذهبية من عمر مملكة العطاء والتقدم"، مشيرًا بأن المملكة بقرارات الملك سلمان ومتابعة سمو ولي العهد حققت انجازات ومراكز عالمية متقدمة كانت محل إشادة وتقدير الساسة ورجال الأعمال والمال والاقتصاد في مختلف دول العالم، سائلًا الله أن يديم على المملكة تقدمها وازدهارها ورقيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس مجلس إدارة "إتقان": ذكرى البيعة تذكرنا بمنجزات 7 سنوات ذهبية في عمر المملكة
سبق

هنّأ رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية عبدالعزيز بن فهد بن الرشيد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، سائلًا الله لمقامه الكريم موفور الصحة والعافية، مؤكدًا أن هذه الذكرى تذكر الجميع بالمنجزات الحضارية والثقافية والاقتصادية والتنموية التي تحققت للمملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في تصريح لـ"الرشيد" تزامنًا مع الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم بالمملكة، حيث قال: "تمر بنا الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم بالمملكة التي أصبحت في هذا العهد الزاهر والزاخر بالعطاء"، لافتًا إلى أن المملكة تجاوزت الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بحكمة ودهاء الملك سلمان الذي قاد المملكة في مرحلة حرجة من تاريخ العالم وحافظ على مكتسبات الوطن رغم جائحة كورونا التي ضربت وشلت الاقتصاد العالمي.

وأكد "الرشيد" أن السوق العقارية بالمملكة شهدت قفزات كبيرة، ولم تتأثر بالعوامل الخارجية، بل حافظت المملكة على مكانتها الاقتصادية تماشيًا مع موقعها الجغرافي ومكانتها الدينية، مبينًا أن السعودية بسياسة وحنكة الملك سلمان أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم بفضل الله ثم القرارات المهمة التي اتخذها بعناية فائقة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه بما تحقق للمملكة في السبع سنوات الماضية، والتي وصفها بـ"الذهبية من عمر مملكة العطاء والتقدم"، مشيرًا بأن المملكة بقرارات الملك سلمان ومتابعة سمو ولي العهد حققت انجازات ومراكز عالمية متقدمة كانت محل إشادة وتقدير الساسة ورجال الأعمال والمال والاقتصاد في مختلف دول العالم، سائلًا الله أن يديم على المملكة تقدمها وازدهارها ورقيها.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
07:14 PM

رئيس مجلس إدارة "إتقان": ذكرى البيعة تذكرنا بمنجزات 7 سنوات ذهبية في عمر المملكة

أشاد بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة ومنه السوق العقارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنّأ رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية عبدالعزيز بن فهد بن الرشيد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، سائلًا الله لمقامه الكريم موفور الصحة والعافية، مؤكدًا أن هذه الذكرى تذكر الجميع بالمنجزات الحضارية والثقافية والاقتصادية والتنموية التي تحققت للمملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في تصريح لـ"الرشيد" تزامنًا مع الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم بالمملكة، حيث قال: "تمر بنا الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم بالمملكة التي أصبحت في هذا العهد الزاهر والزاخر بالعطاء"، لافتًا إلى أن المملكة تجاوزت الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بحكمة ودهاء الملك سلمان الذي قاد المملكة في مرحلة حرجة من تاريخ العالم وحافظ على مكتسبات الوطن رغم جائحة كورونا التي ضربت وشلت الاقتصاد العالمي.

وأكد "الرشيد" أن السوق العقارية بالمملكة شهدت قفزات كبيرة، ولم تتأثر بالعوامل الخارجية، بل حافظت المملكة على مكانتها الاقتصادية تماشيًا مع موقعها الجغرافي ومكانتها الدينية، مبينًا أن السعودية بسياسة وحنكة الملك سلمان أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم بفضل الله ثم القرارات المهمة التي اتخذها بعناية فائقة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه بما تحقق للمملكة في السبع سنوات الماضية، والتي وصفها بـ"الذهبية من عمر مملكة العطاء والتقدم"، مشيرًا بأن المملكة بقرارات الملك سلمان ومتابعة سمو ولي العهد حققت انجازات ومراكز عالمية متقدمة كانت محل إشادة وتقدير الساسة ورجال الأعمال والمال والاقتصاد في مختلف دول العالم، سائلًا الله أن يديم على المملكة تقدمها وازدهارها ورقيها.

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