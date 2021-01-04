النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطط على قدم وساق.. مطار العلا يتأهب لاستقبال "زعماء قمة الخليج"

فيما جرى الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية لرفع قدرة مدرجاته الاستيعابية

على قدمٍ وساق، يستعد مطار العلا لاستقبال قادة دول الخليج الذين يعقدون قمتهم الـ41، غداً الثلاثاء؛ حيث تفقّد رئيس هيئة الطيران المدني، صالات المطار ومرافقه وخطط العمل المنجزة لاستقبال القادة، بحسب "العربية".

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قد أعلنت انتهاء أعمال المرحلة الثانية لرفع القدرة الاستيعابية لمدرجات مطار العلا، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يمثل المطار أحد العناصر الأساسية للإستراتيجية الهادفة إلى جعل العلا وجهة سياحية رئيسة ومركزاً لوجستياً لشمال غرب المملكة.

ويتزامن الانتهاء من مرحلة تطوير مطار العلا مع استعدادات الهيئة الملكية لمحافظة العلا لاستقبال مزيدٍ من الزوّار في المحافظة، التي شهدت زيادة في السياح منذ فتح المواقع الأثرية في أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد المحافظة نمواً في عدد الزوّار تزامناً مع زيادة عدد الرحلات المباشرة من الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى مزيد من الفعاليات التي ستنطلق خلال شهر يناير المقبل، وأبرزها فتح موقع البلدة القديمة للزوّار، والذي سيصبح مفتوحاً على مدار العام لأول مرة؛ ما يمنح الزوار تجرِبَة فريدة تصحبهم عبر الزمن.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق، الانتهاء من تجديد المبنى الرئيس وتوسيع ساحة خِدْمات الطائرات لتستوعب طائرات أكبر حجماً، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار 300 % من 100 ألف مسافر إلى 400 ألف مسافر سنوياً.

واستجابت الهيئة للمتطلبات الهندسية لتوسيع ساحة خِدْمات الطيران، والممرات الفرعية للطائرات، حيث زاد حجم ساحة خِدْمات المطار لتصبح 89000 متر مربع، بينما بلغت توسعة الممرات الفرعية 110000 متر مربع، ونتيجة هذه التوسعة أصبح بإمكان مطار العلا استيعاب 10 طائرات إضافية؛ ست طائرات من الفئة E، وأربع طائرات من الفئة الكبيرة C.

وتعتمد الهيئة منهجية الاستدامة بحسب المبادئ الإستراتيجية الـ 12 المستمدة من ميثاق الهيئة وخطتها الإطارية، حيث تعمل منهجية الاستدامة على الموازنة بين الابتكار والتراث والفنون والثقافة، كما شملت خطط تطوير المطار الطبيعة الثقافية الفريدة للعلا.

ساعات تفصل العالم عن انطلاق القمة الـ41 المرتقبة لقادة وزعماء دول الخليج في العلا؛ حيث يشهد جدول أعمال القمة عديداً من الملفات المحلية والدولية والإقليمية؛ فضلاً عن موضوعات تعزيز العمل المشترك والتكامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خطط على قدم وساق.. مطار العلا يتأهب لاستقبال "زعماء قمة الخليج"
سبق

على قدمٍ وساق، يستعد مطار العلا لاستقبال قادة دول الخليج الذين يعقدون قمتهم الـ41، غداً الثلاثاء؛ حيث تفقّد رئيس هيئة الطيران المدني، صالات المطار ومرافقه وخطط العمل المنجزة لاستقبال القادة، بحسب "العربية".

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قد أعلنت انتهاء أعمال المرحلة الثانية لرفع القدرة الاستيعابية لمدرجات مطار العلا، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يمثل المطار أحد العناصر الأساسية للإستراتيجية الهادفة إلى جعل العلا وجهة سياحية رئيسة ومركزاً لوجستياً لشمال غرب المملكة.

ويتزامن الانتهاء من مرحلة تطوير مطار العلا مع استعدادات الهيئة الملكية لمحافظة العلا لاستقبال مزيدٍ من الزوّار في المحافظة، التي شهدت زيادة في السياح منذ فتح المواقع الأثرية في أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد المحافظة نمواً في عدد الزوّار تزامناً مع زيادة عدد الرحلات المباشرة من الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى مزيد من الفعاليات التي ستنطلق خلال شهر يناير المقبل، وأبرزها فتح موقع البلدة القديمة للزوّار، والذي سيصبح مفتوحاً على مدار العام لأول مرة؛ ما يمنح الزوار تجرِبَة فريدة تصحبهم عبر الزمن.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق، الانتهاء من تجديد المبنى الرئيس وتوسيع ساحة خِدْمات الطائرات لتستوعب طائرات أكبر حجماً، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار 300 % من 100 ألف مسافر إلى 400 ألف مسافر سنوياً.

واستجابت الهيئة للمتطلبات الهندسية لتوسيع ساحة خِدْمات الطيران، والممرات الفرعية للطائرات، حيث زاد حجم ساحة خِدْمات المطار لتصبح 89000 متر مربع، بينما بلغت توسعة الممرات الفرعية 110000 متر مربع، ونتيجة هذه التوسعة أصبح بإمكان مطار العلا استيعاب 10 طائرات إضافية؛ ست طائرات من الفئة E، وأربع طائرات من الفئة الكبيرة C.

وتعتمد الهيئة منهجية الاستدامة بحسب المبادئ الإستراتيجية الـ 12 المستمدة من ميثاق الهيئة وخطتها الإطارية، حيث تعمل منهجية الاستدامة على الموازنة بين الابتكار والتراث والفنون والثقافة، كما شملت خطط تطوير المطار الطبيعة الثقافية الفريدة للعلا.

ساعات تفصل العالم عن انطلاق القمة الـ41 المرتقبة لقادة وزعماء دول الخليج في العلا؛ حيث يشهد جدول أعمال القمة عديداً من الملفات المحلية والدولية والإقليمية؛ فضلاً عن موضوعات تعزيز العمل المشترك والتكامل.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:31 AM

خطط على قدم وساق.. مطار العلا يتأهب لاستقبال "زعماء قمة الخليج"

فيما جرى الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية لرفع قدرة مدرجاته الاستيعابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,325

على قدمٍ وساق، يستعد مطار العلا لاستقبال قادة دول الخليج الذين يعقدون قمتهم الـ41، غداً الثلاثاء؛ حيث تفقّد رئيس هيئة الطيران المدني، صالات المطار ومرافقه وخطط العمل المنجزة لاستقبال القادة، بحسب "العربية".

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قد أعلنت انتهاء أعمال المرحلة الثانية لرفع القدرة الاستيعابية لمدرجات مطار العلا، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يمثل المطار أحد العناصر الأساسية للإستراتيجية الهادفة إلى جعل العلا وجهة سياحية رئيسة ومركزاً لوجستياً لشمال غرب المملكة.

ويتزامن الانتهاء من مرحلة تطوير مطار العلا مع استعدادات الهيئة الملكية لمحافظة العلا لاستقبال مزيدٍ من الزوّار في المحافظة، التي شهدت زيادة في السياح منذ فتح المواقع الأثرية في أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد المحافظة نمواً في عدد الزوّار تزامناً مع زيادة عدد الرحلات المباشرة من الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى مزيد من الفعاليات التي ستنطلق خلال شهر يناير المقبل، وأبرزها فتح موقع البلدة القديمة للزوّار، والذي سيصبح مفتوحاً على مدار العام لأول مرة؛ ما يمنح الزوار تجرِبَة فريدة تصحبهم عبر الزمن.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق، الانتهاء من تجديد المبنى الرئيس وتوسيع ساحة خِدْمات الطائرات لتستوعب طائرات أكبر حجماً، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار 300 % من 100 ألف مسافر إلى 400 ألف مسافر سنوياً.

واستجابت الهيئة للمتطلبات الهندسية لتوسيع ساحة خِدْمات الطيران، والممرات الفرعية للطائرات، حيث زاد حجم ساحة خِدْمات المطار لتصبح 89000 متر مربع، بينما بلغت توسعة الممرات الفرعية 110000 متر مربع، ونتيجة هذه التوسعة أصبح بإمكان مطار العلا استيعاب 10 طائرات إضافية؛ ست طائرات من الفئة E، وأربع طائرات من الفئة الكبيرة C.

وتعتمد الهيئة منهجية الاستدامة بحسب المبادئ الإستراتيجية الـ 12 المستمدة من ميثاق الهيئة وخطتها الإطارية، حيث تعمل منهجية الاستدامة على الموازنة بين الابتكار والتراث والفنون والثقافة، كما شملت خطط تطوير المطار الطبيعة الثقافية الفريدة للعلا.

ساعات تفصل العالم عن انطلاق القمة الـ41 المرتقبة لقادة وزعماء دول الخليج في العلا؛ حيث يشهد جدول أعمال القمة عديداً من الملفات المحلية والدولية والإقليمية؛ فضلاً عن موضوعات تعزيز العمل المشترك والتكامل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,092
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,410
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة