شاهد.. أمانة الرياض تداهم عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور
ضِمن نطاق بلدية العزيزية وتمت مصادرة المعروضات وتطهير الموقع
قالت أمانة الرياض: إن فِرَقها داهمت عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور.
وأوضحت الأمانة أنه تحسينًا للمشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة.. فإن مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، داهموا عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية ويصادرون المعروضات ويطهرون الموقع.
شاهد.. أمانة الرياض تداهم عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-12-08
قالت أمانة الرياض: إن فِرَقها داهمت عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور.
وأوضحت الأمانة أنه تحسينًا للمشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة.. فإن مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، داهموا عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية ويصادرون المعروضات ويطهرون الموقع.
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
09:40 AM
شاهد.. أمانة الرياض تداهم عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور
ضِمن نطاق بلدية العزيزية وتمت مصادرة المعروضات وتطهير الموقع
قالت أمانة الرياض: إن فِرَقها داهمت عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور.
وأوضحت الأمانة أنه تحسينًا للمشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة.. فإن مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، داهموا عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية ويصادرون المعروضات ويطهرون الموقع.