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شاهد.. أمانة الرياض تداهم عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور

ضِمن نطاق بلدية العزيزية وتمت مصادرة المعروضات وتطهير الموقع

قالت أمانة الرياض: إن فِرَقها داهمت عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور.

وأوضحت الأمانة أنه تحسينًا للمشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة.. فإن مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، داهموا عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية ويصادرون المعروضات ويطهرون الموقع.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمانة الرياض تداهم عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور
سبق

قالت أمانة الرياض: إن فِرَقها داهمت عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور.

وأوضحت الأمانة أنه تحسينًا للمشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة.. فإن مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، داهموا عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية ويصادرون المعروضات ويطهرون الموقع.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
09:40 AM

شاهد.. أمانة الرياض تداهم عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور

ضِمن نطاق بلدية العزيزية وتمت مصادرة المعروضات وتطهير الموقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت أمانة الرياض: إن فِرَقها داهمت عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور.

وأوضحت الأمانة أنه تحسينًا للمشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة.. فإن مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، داهموا عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية ويصادرون المعروضات ويطهرون الموقع.

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