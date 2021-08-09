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بعد 5 أيام من مغادرة منصبه.. لجنة برلمانية تتهم "روحاني" بالإهمال وسوء الإدارة

افتتح مشروع أنبوب النفط قبل الانتهاء من العمليات الإجرائية

قدّمت اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، شكوى ضد الرئيس السابق حسن روحاني، ووزير نفط حكومته بيجن زنكنه، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأرجعت اللجنة الشكوى إلى ما اعتبرته إهمالاً وسوءاً للإدارة في مشروع أنبوب النفط الجديد الممتد إلى ميناء جاسك، وذلك بعد خمسة أيام من مغادرة "روحاني" لمنصبه.

وبيّنت اللجنة أن افتتاح المشروع كان سابقاً لأوانه، وقبل الانتهاء من العمليات الإجرائية بصورة كاملة، ما تسبب في أضرار للمشروع، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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بعد 5 أيام من مغادرة منصبه.. لجنة برلمانية تتهم "روحاني" بالإهمال وسوء الإدارة
سبق

قدّمت اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، شكوى ضد الرئيس السابق حسن روحاني، ووزير نفط حكومته بيجن زنكنه، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأرجعت اللجنة الشكوى إلى ما اعتبرته إهمالاً وسوءاً للإدارة في مشروع أنبوب النفط الجديد الممتد إلى ميناء جاسك، وذلك بعد خمسة أيام من مغادرة "روحاني" لمنصبه.

وبيّنت اللجنة أن افتتاح المشروع كان سابقاً لأوانه، وقبل الانتهاء من العمليات الإجرائية بصورة كاملة، ما تسبب في أضرار للمشروع، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
03:12 PM

بعد 5 أيام من مغادرة منصبه.. لجنة برلمانية تتهم "روحاني" بالإهمال وسوء الإدارة

افتتح مشروع أنبوب النفط قبل الانتهاء من العمليات الإجرائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّمت اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، شكوى ضد الرئيس السابق حسن روحاني، ووزير نفط حكومته بيجن زنكنه، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأرجعت اللجنة الشكوى إلى ما اعتبرته إهمالاً وسوءاً للإدارة في مشروع أنبوب النفط الجديد الممتد إلى ميناء جاسك، وذلك بعد خمسة أيام من مغادرة "روحاني" لمنصبه.

وبيّنت اللجنة أن افتتاح المشروع كان سابقاً لأوانه، وقبل الانتهاء من العمليات الإجرائية بصورة كاملة، ما تسبب في أضرار للمشروع، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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