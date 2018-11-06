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حادث دهس يودي بحياة عامل داخل مدينة الملك فهد للبترول الجامعية

المرور باشر الواقعة.. والجامعة قدمت أحر التعازي لأسرته

قالت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على لسان المتحدث الرسمي محمد الشهري، إن عاملاً يتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع الجامعة قد توفي بعد تعرضه لحادث دهس داخل المدينة الجامعية صباح اليوم الثلاثاء 6 من نوفمبر 2018، وأضاف الشهري أن المرور يباشر التحقيق في الحادث.
ونقلت الجامعة أحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة العامل، سائلة الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث دهس يودي بحياة عامل داخل مدينة الملك فهد للبترول الجامعية
سبق

قالت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على لسان المتحدث الرسمي محمد الشهري، إن عاملاً يتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع الجامعة قد توفي بعد تعرضه لحادث دهس داخل المدينة الجامعية صباح اليوم الثلاثاء 6 من نوفمبر 2018، وأضاف الشهري أن المرور يباشر التحقيق في الحادث.
ونقلت الجامعة أحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة العامل، سائلة الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
02:31 PM

حادث دهس يودي بحياة عامل داخل مدينة الملك فهد للبترول الجامعية

المرور باشر الواقعة.. والجامعة قدمت أحر التعازي لأسرته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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10,600

قالت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على لسان المتحدث الرسمي محمد الشهري، إن عاملاً يتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع الجامعة قد توفي بعد تعرضه لحادث دهس داخل المدينة الجامعية صباح اليوم الثلاثاء 6 من نوفمبر 2018، وأضاف الشهري أن المرور يباشر التحقيق في الحادث.
ونقلت الجامعة أحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة العامل، سائلة الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

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