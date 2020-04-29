هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر
هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعروكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-29
هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
04:35 PM
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر
هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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