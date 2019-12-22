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بدأ الشتاء و"البرد بعد الانصراف" .. "المسند": "الباردة" ما زالت مؤثرة

قال: استقرار وغداً يأخذ النهار من الليل وتُستثنى جبال السروات لأمطارها

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة من الاستقرار الجوي تشهدها معظم مناطق المملكة، فيما لا تزال الكتلة الجافة تؤثر في مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الاستقرار الجوي العام مستمر في معظم المناطق، والكتلة الهوائية الباردة الجافة ما زالت تؤثر في أجواء #السعودية، ويُستثنى جبال السروات، فقد تتشكّل بعض السحب وتهطل بعض الأمطار التفرقة".

وأضاف: "اليوم بإذن الخالق الحكيم يبدأ فصل #الشتاء (الانقلاب الشتوي) وفق حركة الشمس الظاهرية، وذلك في الساعة 07:19(ص)، حيث تتعامد #الشمس على مدار الجدي ويبلغ طول فصل الشتاء 90 يوماً؛ علما أن المسافة بين الشمس والأرض، اليوم، تبلغ 147,160,039 كم تقريباً".

وتابع: "اليوم توقف الليل من أخذه من حصة النهار، وغداً يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل".

وأردف: يوافق 1 الجدي 1398 هجري شمسي (هـ.ش) ودخول برد الانصراف، ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: "لا برد إلا بعد الانصراف".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدأ الشتاء و"البرد بعد الانصراف" .. "المسند": "الباردة" ما زالت مؤثرة
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة من الاستقرار الجوي تشهدها معظم مناطق المملكة، فيما لا تزال الكتلة الجافة تؤثر في مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الاستقرار الجوي العام مستمر في معظم المناطق، والكتلة الهوائية الباردة الجافة ما زالت تؤثر في أجواء #السعودية، ويُستثنى جبال السروات، فقد تتشكّل بعض السحب وتهطل بعض الأمطار التفرقة".

وأضاف: "اليوم بإذن الخالق الحكيم يبدأ فصل #الشتاء (الانقلاب الشتوي) وفق حركة الشمس الظاهرية، وذلك في الساعة 07:19(ص)، حيث تتعامد #الشمس على مدار الجدي ويبلغ طول فصل الشتاء 90 يوماً؛ علما أن المسافة بين الشمس والأرض، اليوم، تبلغ 147,160,039 كم تقريباً".

وتابع: "اليوم توقف الليل من أخذه من حصة النهار، وغداً يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل".

وأردف: يوافق 1 الجدي 1398 هجري شمسي (هـ.ش) ودخول برد الانصراف، ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: "لا برد إلا بعد الانصراف".

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:38 AM

بدأ الشتاء و"البرد بعد الانصراف" .. "المسند": "الباردة" ما زالت مؤثرة

قال: استقرار وغداً يأخذ النهار من الليل وتُستثنى جبال السروات لأمطارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة من الاستقرار الجوي تشهدها معظم مناطق المملكة، فيما لا تزال الكتلة الجافة تؤثر في مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الاستقرار الجوي العام مستمر في معظم المناطق، والكتلة الهوائية الباردة الجافة ما زالت تؤثر في أجواء #السعودية، ويُستثنى جبال السروات، فقد تتشكّل بعض السحب وتهطل بعض الأمطار التفرقة".

وأضاف: "اليوم بإذن الخالق الحكيم يبدأ فصل #الشتاء (الانقلاب الشتوي) وفق حركة الشمس الظاهرية، وذلك في الساعة 07:19(ص)، حيث تتعامد #الشمس على مدار الجدي ويبلغ طول فصل الشتاء 90 يوماً؛ علما أن المسافة بين الشمس والأرض، اليوم، تبلغ 147,160,039 كم تقريباً".

وتابع: "اليوم توقف الليل من أخذه من حصة النهار، وغداً يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل".

وأردف: يوافق 1 الجدي 1398 هجري شمسي (هـ.ش) ودخول برد الانصراف، ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: "لا برد إلا بعد الانصراف".

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