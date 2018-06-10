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وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة المؤذن "العنزي" الذي وافته المنية بسبب كورونا

"المشيقح" نقل تعازي "آل الشيخ" ودعاءه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان

واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسرة مؤذن مسجد صالح الفريجة بحي النظيم بشرق الرياض، الشيخ سالم مشوط العنزي، الذي وافته المنية يوم أمس بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، نقل خلاله تعازي ومواساة الوزير آل الشيخ الحارة ودعاءه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، راجيًا من الله أن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته، وأن يجعله من الشهداء.

من جانب آخر، شكر نايف بن سالم العنزي ابن المتوفى الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على مواساته له ولأسرته، وما عبّر به من مشاعر صادقة غير مستغربة منه، مؤكدًا أن لهذه التعزية والمواساة أثرًا بالغًا في نفسه وأسرته، سائلاً الله له وكل منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الرياض، التوفيق والإعانة وألا يريهم مكروهًا وأن يصرف عن بلادنا الوباء والبلاء.

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وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة المؤذن "العنزي" الذي وافته المنية بسبب كورونا
سبق

واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسرة مؤذن مسجد صالح الفريجة بحي النظيم بشرق الرياض، الشيخ سالم مشوط العنزي، الذي وافته المنية يوم أمس بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، نقل خلاله تعازي ومواساة الوزير آل الشيخ الحارة ودعاءه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، راجيًا من الله أن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته، وأن يجعله من الشهداء.

من جانب آخر، شكر نايف بن سالم العنزي ابن المتوفى الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على مواساته له ولأسرته، وما عبّر به من مشاعر صادقة غير مستغربة منه، مؤكدًا أن لهذه التعزية والمواساة أثرًا بالغًا في نفسه وأسرته، سائلاً الله له وكل منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الرياض، التوفيق والإعانة وألا يريهم مكروهًا وأن يصرف عن بلادنا الوباء والبلاء.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
11:52 PM

وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة المؤذن "العنزي" الذي وافته المنية بسبب كورونا

"المشيقح" نقل تعازي "آل الشيخ" ودعاءه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان

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عبدالله العنزي - الرياض
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واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسرة مؤذن مسجد صالح الفريجة بحي النظيم بشرق الرياض، الشيخ سالم مشوط العنزي، الذي وافته المنية يوم أمس بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، نقل خلاله تعازي ومواساة الوزير آل الشيخ الحارة ودعاءه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، راجيًا من الله أن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته، وأن يجعله من الشهداء.

من جانب آخر، شكر نايف بن سالم العنزي ابن المتوفى الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على مواساته له ولأسرته، وما عبّر به من مشاعر صادقة غير مستغربة منه، مؤكدًا أن لهذه التعزية والمواساة أثرًا بالغًا في نفسه وأسرته، سائلاً الله له وكل منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الرياض، التوفيق والإعانة وألا يريهم مكروهًا وأن يصرف عن بلادنا الوباء والبلاء.

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