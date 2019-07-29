النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خيمة "عالم أفضل" تبرز جهود المملكة في نشر السلام والحوار

المُقامة بمحمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة

دعا نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، المشاركين في الجامبوري الكشفي العالمي الـ24، المقام حالياً بمحمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أهمية زيارة خيمة عالم أفضل Better World للتعرف على المشروع الكشفي العالمي رسل السلام وما قام به منذ انطلاقته من المملكة العربية السعودية عام 2011م حتى اليوم.

وأكد "الفهد" خلال جولة قام بها يوم أمس في الجامبوري لمتابعة أعمال الوفد الكشفي السعودي على أهمية المشاركة في الورش والفعاليات التي تقيمها إدارة البرامج بالجامبوري الخاصة بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في إطار عالم أفضل والعمل مع الآخرين بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 من خلال إجراءات خدمة المجتمع، وذلك بربط الإجراءات الكشفية بأهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين الشباب ليصبحوا صناع للتغيير عن طريق تطوير الكفاءات الرئيسية للاستدامة، ومعرفة الإجراءات العملية التي يمكنهم اتخاذها لتقريبنا من تحقيق عالم يسوده السلام.

وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن المحادثات الكشفية Scout Talks التي تقام في خيمة عالم أفضل Better World بمشاركة حوالي 2000 زائر يومياً فرصة للمشاركين حيث يستكشفون ويتعلمون من البرامج الكشفية العالمية حول البيئة، والعمل الإنساني، والتنوع والإدماج، وكيف نبقي الكشافة في مأمن من الأذى، وخلق ثقافة السلام من خلال الحوار.

وأبان "الفهد" أن المشاركة في الفعاليات التي تقام في خيمة عالم أفضل وفي قرية التنمية العالمية GDV فرصة للمشاركين للحصول على شارات الهواية المخصصة لكل فعالية أو هواية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
خيمة "عالم أفضل" تبرز جهود المملكة في نشر السلام والحوار
سبق

دعا نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، المشاركين في الجامبوري الكشفي العالمي الـ24، المقام حالياً بمحمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أهمية زيارة خيمة عالم أفضل Better World للتعرف على المشروع الكشفي العالمي رسل السلام وما قام به منذ انطلاقته من المملكة العربية السعودية عام 2011م حتى اليوم.

وأكد "الفهد" خلال جولة قام بها يوم أمس في الجامبوري لمتابعة أعمال الوفد الكشفي السعودي على أهمية المشاركة في الورش والفعاليات التي تقيمها إدارة البرامج بالجامبوري الخاصة بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في إطار عالم أفضل والعمل مع الآخرين بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 من خلال إجراءات خدمة المجتمع، وذلك بربط الإجراءات الكشفية بأهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين الشباب ليصبحوا صناع للتغيير عن طريق تطوير الكفاءات الرئيسية للاستدامة، ومعرفة الإجراءات العملية التي يمكنهم اتخاذها لتقريبنا من تحقيق عالم يسوده السلام.

وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن المحادثات الكشفية Scout Talks التي تقام في خيمة عالم أفضل Better World بمشاركة حوالي 2000 زائر يومياً فرصة للمشاركين حيث يستكشفون ويتعلمون من البرامج الكشفية العالمية حول البيئة، والعمل الإنساني، والتنوع والإدماج، وكيف نبقي الكشافة في مأمن من الأذى، وخلق ثقافة السلام من خلال الحوار.

وأبان "الفهد" أن المشاركة في الفعاليات التي تقام في خيمة عالم أفضل وفي قرية التنمية العالمية GDV فرصة للمشاركين للحصول على شارات الهواية المخصصة لكل فعالية أو هواية.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
04:28 PM

خيمة "عالم أفضل" تبرز جهود المملكة في نشر السلام والحوار

المُقامة بمحمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
43

دعا نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، المشاركين في الجامبوري الكشفي العالمي الـ24، المقام حالياً بمحمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أهمية زيارة خيمة عالم أفضل Better World للتعرف على المشروع الكشفي العالمي رسل السلام وما قام به منذ انطلاقته من المملكة العربية السعودية عام 2011م حتى اليوم.

وأكد "الفهد" خلال جولة قام بها يوم أمس في الجامبوري لمتابعة أعمال الوفد الكشفي السعودي على أهمية المشاركة في الورش والفعاليات التي تقيمها إدارة البرامج بالجامبوري الخاصة بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في إطار عالم أفضل والعمل مع الآخرين بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 من خلال إجراءات خدمة المجتمع، وذلك بربط الإجراءات الكشفية بأهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين الشباب ليصبحوا صناع للتغيير عن طريق تطوير الكفاءات الرئيسية للاستدامة، ومعرفة الإجراءات العملية التي يمكنهم اتخاذها لتقريبنا من تحقيق عالم يسوده السلام.

وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن المحادثات الكشفية Scout Talks التي تقام في خيمة عالم أفضل Better World بمشاركة حوالي 2000 زائر يومياً فرصة للمشاركين حيث يستكشفون ويتعلمون من البرامج الكشفية العالمية حول البيئة، والعمل الإنساني، والتنوع والإدماج، وكيف نبقي الكشافة في مأمن من الأذى، وخلق ثقافة السلام من خلال الحوار.

وأبان "الفهد" أن المشاركة في الفعاليات التي تقام في خيمة عالم أفضل وفي قرية التنمية العالمية GDV فرصة للمشاركين للحصول على شارات الهواية المخصصة لكل فعالية أو هواية.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,267
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,383
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,342
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,210

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة