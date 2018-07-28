المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-26
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 5.256 مركبة هوندا "ACCORD / CIVIC / HR-V / PILOT / CR-V / CITY / ODYSSEY" 2019 – 2020؛ لخلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
01:10 PM
المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا
لخلل في مضخة الوقود ودعت للتواصل مع الشركة لاستبدالها مجانًا
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 5.256 مركبة هوندا "ACCORD / CIVIC / HR-V / PILOT / CR-V / CITY / ODYSSEY" 2019 – 2020؛ لخلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.