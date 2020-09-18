مهمتها جودة مباني تصريف جدة.. شاهد مهندسة سعودية: طموحي "بصمة"

تقول: ليس هناك شعور أجمل من دراسة ومراجعة المخططات ثم رؤيتها منفذة

بدأت المهندسة السعودية "مريم ناصر"، رحلتها بعد تخرجها في إحدى الجامعات السعودية حتى أصبحت تتولى مهام ضبط الجودة والإشراف على المباني في محطة رفع وتصريف الأمطار في جدة التابعة لأمانة المحافظة.

وأوضحت "ناصر" لـ"الإخبارية" أن ضبط الجودة عبارة عن أنشطة وجهود للتأكد من جودة كل شيء يخص المشاريع بداية من الموردين والمواد والمورّدة للمشروع والأعمال القائمة فيه، وكشفت أن "طموحها تحقيق حلمها بأن يكون لها بصمة معمارية في المجتمع".

وأضافت: "ليس هناك شعور أجمل من دراسة ومراجعة المخططات والمباني، ثم رؤيتها منفذة على أرض الواقع والطبيعة خطوة بخطوة، وهذا يكسبني الخبرة ويضيف لي الكثير لما تعلمته ودرسته".

