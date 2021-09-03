مصادر مطلعة تنفي شائعة رسوم خدمات دفن الموتى

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق"، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استحداث رسوم بلدية على خدمات دفن الموتى.



وقالت المصادر : "لا صحة لهذه الرسالة المتداولة ولم يصدر أي قرار أو تنظيم بهذا الخصوص".



يشار إلى أن هذه الشائعة يتم تداولها منذ سنوات، وسبق وأن نفتها الجهات المعنية عدة مرات".