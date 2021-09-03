مصادر مطلعة تنفي شائعة رسوم خدمات دفن الموتى
نفت مصادر مطلعة لـ"سبق"، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استحداث رسوم بلدية على خدمات دفن الموتى.
وقالت المصادر : "لا صحة لهذه الرسالة المتداولة ولم يصدر أي قرار أو تنظيم بهذا الخصوص".
يشار إلى أن هذه الشائعة يتم تداولها منذ سنوات، وسبق وأن نفتها الجهات المعنية عدة مرات".
مصادر مطلعة تنفي شائعة رسوم خدمات دفن الموتى
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-09-03
نفت مصادر مطلعة لـ"سبق"، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استحداث رسوم بلدية على خدمات دفن الموتى.
وقالت المصادر : "لا صحة لهذه الرسالة المتداولة ولم يصدر أي قرار أو تنظيم بهذا الخصوص".
يشار إلى أن هذه الشائعة يتم تداولها منذ سنوات، وسبق وأن نفتها الجهات المعنية عدة مرات".
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
07:33 PM
مصادر مطلعة تنفي شائعة رسوم خدمات دفن الموتى
نفت مصادر مطلعة لـ"سبق"، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استحداث رسوم بلدية على خدمات دفن الموتى.
وقالت المصادر : "لا صحة لهذه الرسالة المتداولة ولم يصدر أي قرار أو تنظيم بهذا الخصوص".
يشار إلى أن هذه الشائعة يتم تداولها منذ سنوات، وسبق وأن نفتها الجهات المعنية عدة مرات".