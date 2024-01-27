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فريق استشاري بـ"صحة الطائف" يُجري 5 عمليات بالمنظار بمستشفى الخرمة

يهدف إلى خدمة المستفيدين في مقار إقاماتهم ويتابع حالات مرضى القلب

أجرى الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف 5 عمليات جراحية بالمنظار، وذلك خلال زيارته الدورية لمستشفى الخرمة العام صباح أمس الثلاثاء.

وتفصيلاً، تكوَّن الفريق من استشاريين في تخصصات مختلفة، منها الجراحة العامة والتخدير.. ويُنفِّذ زيارات دورية، تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.

وتعمل "صحة الطائف" ممثلة في إدارة المستشفيات على تنسيق زيارات الفريق، من خلال حجز مواعيد المراجعين للمستشفيات الطرفية، ممن يحتاجون لخدمات الفريق؛ إذ يقوم الفريق بإجراء العمليات الجراحية، والكشف على المراجعين.

ونفَّذ الفريق خلال الأشهر القليلة الماضية 13 زيارة، أجرى خلالها أكثر من 45 عملية منظار، إضافة للكشف على الكثير من المراجعين من مرضى القلب، والذين يعانون أمراضًا مزمنة.

وتهدف "صحة الطائف" من خلال هذا البرنامج إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأُسرهم لتلقي العلاج بمقار إقاماتهم، وتقليل الإحالات إلى مستشفيات الطائف.

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فريق استشاري بـ"صحة الطائف" يُجري 5 عمليات بالمنظار بمستشفى الخرمة
سبق

أجرى الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف 5 عمليات جراحية بالمنظار، وذلك خلال زيارته الدورية لمستشفى الخرمة العام صباح أمس الثلاثاء.

وتفصيلاً، تكوَّن الفريق من استشاريين في تخصصات مختلفة، منها الجراحة العامة والتخدير.. ويُنفِّذ زيارات دورية، تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.

وتعمل "صحة الطائف" ممثلة في إدارة المستشفيات على تنسيق زيارات الفريق، من خلال حجز مواعيد المراجعين للمستشفيات الطرفية، ممن يحتاجون لخدمات الفريق؛ إذ يقوم الفريق بإجراء العمليات الجراحية، والكشف على المراجعين.

ونفَّذ الفريق خلال الأشهر القليلة الماضية 13 زيارة، أجرى خلالها أكثر من 45 عملية منظار، إضافة للكشف على الكثير من المراجعين من مرضى القلب، والذين يعانون أمراضًا مزمنة.

وتهدف "صحة الطائف" من خلال هذا البرنامج إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأُسرهم لتلقي العلاج بمقار إقاماتهم، وتقليل الإحالات إلى مستشفيات الطائف.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
09:31 PM

فريق استشاري بـ"صحة الطائف" يُجري 5 عمليات بالمنظار بمستشفى الخرمة

يهدف إلى خدمة المستفيدين في مقار إقاماتهم ويتابع حالات مرضى القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أجرى الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف 5 عمليات جراحية بالمنظار، وذلك خلال زيارته الدورية لمستشفى الخرمة العام صباح أمس الثلاثاء.

وتفصيلاً، تكوَّن الفريق من استشاريين في تخصصات مختلفة، منها الجراحة العامة والتخدير.. ويُنفِّذ زيارات دورية، تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.

وتعمل "صحة الطائف" ممثلة في إدارة المستشفيات على تنسيق زيارات الفريق، من خلال حجز مواعيد المراجعين للمستشفيات الطرفية، ممن يحتاجون لخدمات الفريق؛ إذ يقوم الفريق بإجراء العمليات الجراحية، والكشف على المراجعين.

ونفَّذ الفريق خلال الأشهر القليلة الماضية 13 زيارة، أجرى خلالها أكثر من 45 عملية منظار، إضافة للكشف على الكثير من المراجعين من مرضى القلب، والذين يعانون أمراضًا مزمنة.

وتهدف "صحة الطائف" من خلال هذا البرنامج إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأُسرهم لتلقي العلاج بمقار إقاماتهم، وتقليل الإحالات إلى مستشفيات الطائف.

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