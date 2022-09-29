"الوطني للأرصاد": رياح سطحية نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج والحالة تستمر حتى 6 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، من نشاط للرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، في كل من محافظات: (القنفذة، والليث، وجدة، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
"الوطني للأرصاد": رياح سطحية نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-29
نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، من نشاط للرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، في كل من محافظات: (القنفذة، والليث، وجدة، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
10:13 AM
"الوطني للأرصاد": رياح سطحية نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج والحالة تستمر حتى 6 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، من نشاط للرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، في كل من محافظات: (القنفذة، والليث، وجدة، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.