النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والمستجدات مع نظرائه بفنلندا والبرازيل والأرجنتين

عبر اتصالات هاتفية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القائم في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد إرنستو أراوجو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة لاستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان في جمهورية الأرجنتين السيد فيليب كارلوس سولا.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة لاستعراض مستجدات الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والمستجدات مع نظرائه بفنلندا والبرازيل والأرجنتين
سبق

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القائم في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد إرنستو أراوجو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة لاستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان في جمهورية الأرجنتين السيد فيليب كارلوس سولا.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة لاستعراض مستجدات الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
06:51 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
08:16 PM

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والمستجدات مع نظرائه بفنلندا والبرازيل والأرجنتين

عبر اتصالات هاتفية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
401

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القائم في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد إرنستو أراوجو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة لاستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان في جمهورية الأرجنتين السيد فيليب كارلوس سولا.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة لاستعراض مستجدات الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,675
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,902
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,408

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة